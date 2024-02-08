樹林復村圳成「牛奶溪」 環保局查獲工廠排廢水祭重罰

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新北市環保局7日根據民間巡守隊通報，樹林區新興橋下疑似汙水排放造成「牛奶溪」，當下立即錄影蒐證並通報環保局，稽查人員抵達現場後立刻沿該區域上游溯源，發現一工廠因排放清潔廢水造成復村圳汙染，環保局依違反《水汙染防治法》告發，最重可裁處300萬元罰鍰。

環保局表示起初因現場排水管線為埋在水溝內的圓管無法追蹤流向，但稽查人員仍徒步沿該區域巷弄不斷確認，終於在樹林區新興街外再度發現白色廢水，並在鄰近的金展精密股份有限公司場內，發現員工正進行工廠機台廢水清洗和打掃作業，且場內有大量白色廢水排放，經稽查人員投放示蹤劑確認流向，證實廢水經場內溝渠流入復村圳造成汙染。

環保局表示，現場業者坦承因過年前整理廠區並進行機台清洗作業，且將廢切削油倒到場內水溝，原以為切削油只要過濾不含雜質後即可直接排出，未留意切削油乳化後會造成如此嚴重的汙染。該業者未妥善收集處理，已違反《水汙染防治法》第30條規定，環保局依法告發，並命業者現場立即停止排放並派員清理。

此外，現場還發現該公司登記資本額達新台幣100萬元以上、且產業類別為金屬製品製造業。依據《廢棄物清理法》規定，只要有產出事業廢棄物，應申請事業廢棄物清理計畫書，並每月上網申報事業廢棄物流向。該業者在製造過程中有產出廢切削油，卻未進行相關申請，同時違反《廢棄物清理法》，最重可裁處300萬元罰鍰。

環保局提醒相關業者，年終整理或是平時的清潔掃除，應妥善處理廢水，針對不肖業者汙染環境之行為，將持續強力取締，以嚴查重罰阻止破壞環境之行為，一經查獲必將嚴格處分絕不寬貸。也呼籲市民，若有發現汙染情形，請立即向環保局提供線索，並可隨時利用1999公害陳情專線通報，共同保護生活環境。