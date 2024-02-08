提振市場信心 今年以來大陸逾700家上市公司實施回購

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為了提振市場信心，今年以來大陸已有逾700家上市公司實施回購。其中，將回購股份進行註銷的上市公司逐漸增加。分析認為此舉可提升每股收益，達到穩定股價、向市場傳遞信心的目的。

《中國證券報》報導，Wind數據顯示，1月1日至2月7日，共有599家A股上市公司發布股份回購的提議或者預案。同時，共有702家A股上市公司實施回購，回購總金額超過332億元人民幣。

一些行業龍頭公司出手「闊綽」，三安光電、藥明康德、格力電器、寧德時代等公司回購金額居前。

南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，股份回購作為資本市場的一項基礎性制度安排，具有優化資本結構、維護公司投資價值、健全投資者回報機制等方面的功能作用。

其中，「註銷式回購」案例增多，有不少公司主動變更回購用途，將尚未用於員工持股計劃或股權激勵的回購股份變更為註銷。

業內人士表示，與回購股份用於員工持股計劃或股權激勵不同，把回購股份用於註銷，能夠減少公司股份的市場供應量，從而在淨資產收益總體不變的情況下提升每股收益，而每股收益是公司股價的定價基礎之一，此舉可達到穩定股價、向市場傳遞信心的目的。

浙江大學城市學院文化創意研究所秘書長林先平表示，上市公司認為其股價低於其內在價值而利用閒置資金回購股份，有利於提振投資者信心。回購的股份如果註銷，可以減少公司股本，優化資本結構。回購的股份如果用於員工激勵計劃，可以進一步激發員工積極性，有利於提振公司業績。

報導指，過去，上市公司回購股份多用於股權激勵。最近的一個明顯變化是，將回購股份進行註銷的上市公司逐漸增加。除了藥明康德等直接表明註銷回購股份的案例，近段時間以來不少公司主動變更回購用途，將尚未用於員工持股計劃或股權激勵的回購股份變更為註銷。在2024年以來發布回購預案的公司中，72家公司決定定向回購註銷部分限制性股票。