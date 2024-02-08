春節拜拜燒金紙 謹記4原則火神遠離您

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春節拜拜焚燒金紙要注意！鑑於2023年彰化縣共發生10件因敬神祭祀燒金紙引發的火災，彰化縣消防局今天提醒民眾在拜拜焚燒金紙時，謹記減少紙錢燃燒、選擇適當地點、備妥滅火工具及確認餘燼撲滅等4大原則，以避免火災發生，平安過個好年。

消防局指出，每逢農曆春節，許多民眾都會團圓拜拜，向祖先告知新的一年新希望新期許，同時祈求新的年度工作順遂、健康平安，該局呼籲民眾於祭祀祈求諸事平安，如有燒金紙需求時，應注意安全原則事項，以避免發生火災。

首先是減少紙錢燃燒，隨著時代發展，建議以誠心代替燒金紙，以及鞭炮電子音取代燃放方式祭祀；其次是選擇適當地點，可使用專用金爐，或是在空曠處，並且要遠離瓦斯桶、易燃物（如回收物、乾的雜草等），避免金紙飛散引燃周邊可燃物，切記風速過大時不可以焚燒。

第3是準備好滅火器具，在焚燒金紙周圍準備水桶或滅火器，若金紙飄散時得進行初期滅火，防止擴大延燒。第4是確認餘燼撲滅，燃燒金紙的過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅或淋滅不再復燃後才可離開；另外切記勿將餘燼裝入塑膠袋或紙箱，否則未燃燒完全金紙（或爆竹）可能會產生明火易引起火災。

消防局表示，如果因燒金紙飛火造成延燒，請立即大聲呼喊「失火了、失火了、失火了」，讓周遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119通報，若火勢不大，在確保自身安全的前提下，先試著使用滅火器或身邊水源進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場，以保障生命安全。