陳淵秋畫筆下的魔幻寫實 藍白線條揮灑的斑斕竟如是

藝術家陳淵秋自幼便以水彩畫嶄露頭角，得獎無數。中學身處在校風自由、鼓勵學生創意發展的美式教會學校，她在課堂上拿起筆就畫，雖然是礙於環境限制不再揮灑水彩，但也因此不再囿於顏料的表現形式，開始鑽研起她自創的原子筆創作。

在技巧上，她喜愛用不同乾濕程度的筆交錯，以濃淡、深淺紋理線條表現層次感，細緻的筆觸時而暈染時而通透;用明暗對比凸顯光影表現，以水彩畫的底蘊跟技巧來處理原子筆畫，在單色漸層裡展現繽紛。

創作理念

她所受的法國文學、英美文學、西方藝術的薰陶，也使她藍、白主調的畫作流瀉出詩般的空靈意境，文學性、故事性很強，畫筆下的主角les petits habitants(法文：小居民)是個古老的族類，她勾勒出他們生活在人類世界裡肉眼看不見的小森林，及他們生活中的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。「在晾曬過的衣服堆中、在受潮而音色悶啞的鋼琴旁，總能聞到悠悠飄散的香菫菜香氣，那是小居民在借了一匙鹽巴、或兩顆葡萄或25克乳酪後，在人類世界留下的還願禮物」，這樣的題材在寫實跟魔幻之間遊走，打破時間、空間邏輯，風格柔美夢幻又帶點童話感。

此外，她也畫些與生活經驗相關的主題，早期創作了台灣與嘉義等在地元素。而由於大學時期參與過視障者的服務性社團，她也從視障者的點字做發想，將筆下的小居民拼成點字「我愛你」，從而運用在藝術衍生品上。

這次與炫日芬、 蔡珮雯-Moomento 、Ashley Lin三位藝術品牌合作，在日月潭涵碧樓的精品店舉辦聯展「香遇-涵碧原香四季」，她配合展覽的四大內涵：節慶、春天、夏天、秋天，推出四款藝術衍生品，型態橫跨瓷盤、手帕、限量編碼複製畫、絲巾，並為自己的藝術衍生品創立了品牌 Mich秋，展現複合而豐沛的藝術能量。

聯展：香遇-涵碧原香四季

綜觀這些繪畫的完成時間，正好是她跨度10年的風格確立期的創作，對藝術家個人而言是種內在整理，對藝術界而言是個悄然綻放、值得期待的新視野。

聯展地點：涵碧樓精品店

展期：2023/12/2-2024/02/28