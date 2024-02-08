陸去年查處地下電台違法犯罪案586起 繳獲設備564台

大陸央視新聞8日報導，大陸工業和資訊化部指出，大陸各地無線電管理機構深入開展打擊治理「黑廣播」（地下電台）工作，加強技術合作聯動，精準打擊「黑廣播」，有效維護空中電波秩序和民眾生命財產安全，去年查處了地下電台違法犯罪案586起，繳獲設備564台。 「黑廣播」是指未經批准設置、非法占有無線調頻廣播頻率的無線電發射設備。「黑廣播」播放內容多為虛假藥品廣告，部分內容節目低俗；「黑廣播」設備發射功率大，覆蓋範圍較廣，容易擾亂正常廣播訊號，干擾民航通信頻率，對民航飛行安全造成威脅。2023年，各地無線電管理機構聯合查處「黑廣播」違法犯罪案件586起，繳獲「黑廣播」設備564台（套）。 隨著專項整治力度的加大，「黑廣播」違法犯罪活動出現一些新動向。各地無線電管理機構也不斷提升技術水準，加大打擊力度。 目前，「黑廣播」設備日趨小型化、智慧化、移動化，架設地點向高山密林等偏僻地區轉移，並通過人機分離、深夜播出、隨機切換頻率等方式逃避打擊。作案也呈現團夥化、專業化特徵，具備較強反偵查意識。 寧波市無線電管理局工作人員介紹近期查處一起案件。無線電監測人員通過一體化監測平台發現可疑非法訊號後，借助交叉定位技術，發現這個訊號所在區域位於江北區一個森林公園裡，無線電監測中心立即出動移動監測車和可擕式監測設備進一步排查定位，縮小範圍。 浙江省寧波無線電監測中心主任吳迪松指出，發現這台黑廣播設備時，它正通過94.5兆赫頻率播放一些內容低俗的廣告內容。為了更有效打擊「黑廣播」，寧波市無線電管理局對「黑廣播」等違法犯罪訊號進行了智慧語音辨識和預警設置，提升了對非法訊號監測的智慧化、精細化水準。目前，各地無線電管理機構正持續深化與公安、廣電、民航等部門的密切配合，會同相關部門建立優化協作機制，聯合相關部門推出專項文件，不斷提升打擊治理合力。