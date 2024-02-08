確保民眾春節用路安全 新北即起至24日道路禁挖掘

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確保民眾在農曆新年期間用路安全，新北市工務局規定即起至2月24日，除國家重大建設、緊急搶修、重大危害或用戶民生必須新設等案件，得由機關視情況審酌准予核發道路挖掘許可證外，其餘全面實施道路禁止挖掘措施，讓民眾春節返鄉行車順暢，旅途平安。

此外，道路維護不打烊！工務局持續針對轄區內道路進行巡查維護作業，各區公所也一同加入為民服務的行列，同時智慧道路管理中心也全天候專人進駐服務，不因春節假期而鬆懈。

工務局表示，春節連假期間，民眾如果看見道路有坑洞、凹陷、龜裂或孔蓋破損不平、交通標線損壞等現象，均可透過全年無休24小時的相關通報系統通報反映，養工處在受理案件後會立即登錄於「新北市路平報馬仔系統」網站，依權責分派給各單位專責人員加速進行處理，道路坑洞部分將盡快完成修補，確保民眾在春節返鄉期間可以享有安全又舒適的行車環境。

養工處指出，道路如遇管線嚴重破損漏水或漏氣等緊急災害時，新北市智慧道路管理中心於接獲通報後，會立即轉知相關管線單位派員前往處理，透過遠端即時影像監控，隨時掌握現場修復情形，以達災害零時差的管理目標。

工務局並提供以下三種路平通報方式，歡迎民眾加以使用： (一)路平報馬仔免付費電話通報專線：0800-060-160 (二)新北市境內1999專線 (三)網路受理：新北市路平報馬仔系統網址：https：／／rdm.ntpc.gov.tw／road