配合三接大潭電廠停機84小時 王美花：拚2025年6月前試運轉

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桃園市觀音區大潭電廠是北部地區重要供電來源，為配合中油公司施作觀塘第三天然氣接收站工程，在7日夜尖峰過後陸續停機解聯，全廠停機84小時，預計11日中午過後陸續回歸併聯。經濟部長王美花今天上午前往視察，表示這次三接管線銜接至大潭電廠，是非常重要里程碑，經濟部持續關注三接工程進度，預計2024年6月完工，期盼在這之前就能試運轉。

王美花指出，謝謝中油公司與承包商都有按照相關進度進行，三接預計在明年6月完工，今天為了新舊管線銜接，整個大潭電廠所有機組停機順便做歲修，選擇這個時間，通常農曆過年是台灣用電量最低，昨晚整個大潭電廠停下來，尖峰用電為2600萬瓩，如果今天、明天，特別是除夕以後，會降到2000到2200萬瓩。現在冬天又增加離岸風電，在這段時間整個大電廠檢修，現在台灣再生能源越來越多狀況之下，會有更多調度餘裕，而目前備轉容量還是會超過15％以上，供電無虞。

針對三接工程進度，王美花說，目前仍有棧橋、防坡堤，還有設備安裝等工程，有非常細的工項在進行，經濟部會與中油公司定期盤點看進度，目前都按照預定2025年6月來完工。現在大潭機組全由台中供氣，未來三接完工後可以增加供氣量，不僅對大潭，還有對北部天然氣機組供應，會有調配彈性與韌性。

她也提到，大潭電廠今年會有4部新的機組，除了民間發電廠森霸二期發電機組外，還有大潭7號、9號及興達1號，這幾年台電工程非常多，對於相關進度、銜接還有系統性的檢核，越來越有經驗，相信台電會把這4部機組如期完工做好。

台電說明，在大潭全廠停機的84小時，除了中油進行管線工程，台電也把握時間，安排715人次進行大潭電廠機組點檢工作。此外，針對連結電廠的超高壓供電線路，台電從年前就陸續進行停電檢修維護，全面提升供電韌性。

台電進一步說明，大潭電廠全停機期間，國人放假休憩，工廠、商業用電減少，整體用電需求較平日少，預估用電尖峰負載不超過2配合三接工程大潭電廠停機84小時 王美花：拚2025年6月前試運轉500萬瓩。電源方面，除了大潭電廠進行整廠停機，台中、大林、興達、明潭等電廠，及和平、嘉惠、星元、海湖等民營電廠，都將陸續進行機組大修作業。透過事前電力調度規劃，評估整體備轉容量都在350萬瓩(15％)以上，供電充裕無虞。