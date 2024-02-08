預製菜闖進陸年夜飯市場 兆元級規模可期 食安標準落後

澎湃新聞8 日報導，「年夜飯，你會選擇預製菜嗎？」春節前這幾天，大陸一些電商平台特別為年夜飯預製菜，打出廣告。年夜飯預製菜化，引發大辯論。有人認為，每年過年一大家子做那麼多菜累人，明碼標價預製菜反而輕鬆很多。但也有人直言，不希望預製菜上自家年夜飯桌，辛苦操辦年夜飯，年味才更濃。預製年菜走俏，是大陸預製菜行業風頭正盛的縮影。iiMedia Research（艾媒諮詢）預計，2026年，中國的預製菜市場將達到兆元級（人民幣，下同，約合新台幣 4.4兆元）規模。

澎湃新聞報導，專家指出，預製菜是消費市場需求，也是社會發展必然趨勢，但無論從保障食品安全，還是從保障營養角度來看，都應當加快制定預製菜行業統一國家標準規範，讓預製菜企業有法、有標準、有規範可循。 還有專家特別強調，目前大陸沒有對預製菜的包裝推出相應的塑化劑檢測標準，但在實際生產和消費者使用中可能會存在塑化劑轉移的風險，需要格外警惕。 根據中國烹飪協會牽頭，多家餐飲企業、研究所共同起草的團體標準《預製菜產品規範》，「預製菜」是以一種或多種農產品為主要原料，運用標準化流水作業，經預加工（如分切、攪拌、醃製、滾揉、成型、調味等）和／或預烹調（如炒、炸、烤、煮、蒸等）製成，並進行預包裝的成品或半成品菜肴。並將預製菜分為即食／即熱、即烹和預製淨菜三類。目前，市面上絕大部分的預製年菜屬於即烹產品。 根據艾媒諮詢發布《2023 年中國新春禮盒消費者行為洞察報告》，預製菜已首次成為中國消費者新春禮盒十大選擇類型之一，有 26.91％ 的受訪者選擇購買預製菜作為年貨。 據艾媒諮詢2022年5月對1452名消費者調研的結果，購買預製菜最多的消費者處於一二線城市，以已婚人士和中青年為主，其中女性消費者居多。數據顯示，處於一線和新一線城市的購買者占比為49.4％。在80.6％的已婚人士中，已婚已育的占比68.8％；22-40歲消費者占比達85.2％；女性消費者占比高達62.1％。 預製年菜走俏，是預製菜行業風頭正盛的縮影。艾媒諮詢發布的數據顯示，2019-2021年，中國預製菜的市場規模從2445億元增加至3459億元，年均複合增速為18.94％。2022年，中國預製菜市場規模為4196億元，同比增長21.3％。 艾媒諮詢預計，未來中國預製菜市場將延續較高的增長速度，預計2026年中國預製菜市場規模將達到10720億元。 政策利多，也為預製菜產業發展注入強心劑。2023年，預製菜首次被寫入中央一號文件《關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，其中提出，要「提升淨菜、中央廚房等產業標準化和規範化水準，培育發展預製菜產業」。山東、廣東、福建、河南等多地政府隨之回應，密集出台相關政策，支持預製菜產業高品質發展。 在此背景下，這片潛力藍海吸引著各大資本爭相入局。天眼查數據顯示，截至目前，大陸全國現存預製菜的相關企業6.4萬餘家。其中，2023年1-12月，新增註冊相關企業5000餘家，與2022年同比增長152.9％。近五年（2019-2023年）分別新增相關企業1.2萬餘家、1.2萬餘家、4100餘家、1900餘家以及5000餘家。 從註冊資本分布來看，44.1％的相關企業註冊資本在100萬元以內，註冊資本大於1000萬元的相關企業占比15.4％。 從地域分布來看，山東以8200餘家位元列區域首位；河南、江蘇，分別擁有5900餘家以及5200餘家，位居二、三位；從成立時間來看，33.9％的相關企業成立於1-5年內，成立於1年以內的相關企業占8.7％。 另據天眼查投融資數據顯示，預製菜領域投融資事件合計發生40起，融資金額超40億元。 報導稱，預製菜行業快速發展同時，爭議始終不斷。江蘇省消費者權益保護委員會（江蘇消保委）2022年2月發布一份預製菜消費調查報告顯示，消費者對預製菜的接受度較高，但滿意度較低。近三成（29.03％）消費者關心預製菜食品安全問題，包括食材新鮮程度、製作流程是否乾淨衛生等，占比遠超預製菜價格（19.48％）、購買後的製作成本與難度（19.19％）以及菜品品種是否齊全（16.37％）等其他因素。 缺乏完整覆蓋預製菜產業全鏈條的國家標準，被認為是目前預製菜陷入輿論困境和行業亂象的根本原因。 澎湃新聞報導，復旦大學公共衛生學院營養與食品衛生教研室教授，博士生導師厲曙光，是大陸較早研究塑化劑的學者之一。他指出，大陸目前沒有對預製菜的包裝出台相應的塑化劑檢測標準，但在實際生產和消費者使用中，可能會存在塑化劑轉移的風險，需要格外警惕。「生產者將又熱又油的菜品直接裝入包裝袋，或消費者直接將菜品連同包裝一起加熱，都會有潛在風險。」 《中國新聞周刊》最新報導，預製菜國標報送稿目前已經成形，其成果最快將於半年內面世，其中最大亮點是禁止添加防腐劑，同時必須冷鏈運輸。分析人士普遍認為，此舉將大幅提高行業准入門檻，有助於行業健康發展。