春節網購後悔想退貨 7天猶豫期可順延至第1個上班日

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許多消費者春節前夕會網路購物，除舊佈新，但如在連假期間開始後悔，想向業者提出解約，卻又發現郵局及店家沒開門，深恐等年假過後已超過7日猶豫期間。新北市消保官表示，依民法規定可順延到假期後第1個上班日為行使特殊解約權的最後1天。即使業者在過年期間正常營業或購物網站仍正常營運，也同樣適用。

消保官提醒，如果在農曆春節期間透過網路購物方式消費，依照消費者保護法第19條規定，通訊交易或訪問交易的消費者，得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或者對價。

至於7日的計算，依民法規定，以日定期間者，其始日不算入，也就是說應以收到商品或接受服務的第2天開始起算第1天，如果第7天是國定假日，可順延到假期後第1個上班日為行使特殊解約權的最後1天。即使業者在過年期間正常營業或購物網站仍正常營運，也同樣適用。

消保官並舉例說明，消費者在1月29日於購物網站下單，2月1日收到商品，7日猶豫期間應從2月2日起算第1天，第7天為2月8日，但因2月8日為春節連假第1日，2月9日也是春節假日，所以7日猶豫期的最後1天應順延到2月15日，也就是說消費者最遲應該在2月15日提出解約之書面或寄回商品。

此外因近來網路購物業務競爭激烈，有業者提出比消費者保護法更為優待的12日猶豫期日時，因民法是屬民事交易最基本之規範，如雙方無特別約定時，仍應照上述之規定計算期日，在本案中若以12日猶豫期間計算則消費者最遲應該在2月15日提出解約之書面或寄回商品。