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細粉紅辣椒驗出工業用蘇丹色素3號 桃園下架1048瓶

  • 中時即時 賴佑維
桃園市衛生局7日接獲雲林縣衛生局，指「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品驗出工業用蘇丹色素3號。衛生局人員兵分多路，共下架1048瓶。（本報資料照片）
桃園市衛生局7日接獲雲林縣衛生局，指「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品驗出工業用蘇丹色素3號。衛生局人員兵分多路，共下架1048瓶。（本報資料照片）

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桃園市衛生局7日接獲雲林縣衛生局，指「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品驗出工業用蘇丹色素3號。衛生局人員兵分多路，共下架1048瓶，因該批紅辣椒都在特定通路，總進貨量還在釐清中。

衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文表示，有接獲雲林縣衛生局通知，7日兵分多路到該通路商稽查，全桃園共下架1048瓶。不過總進貨量因為已經開始春節連假，公司人員沒有上班，還在持續釐清中。薛惠文也提到，會持續追查上游，釐清問題來源。

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