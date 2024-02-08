陳福海走訪金門傳統市場 發福袋關心春節供銷狀況

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今天是年節假期的第一天，也是小年夜，金門縣長陳福海一早在建設處長黃儒新、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家及金城鎮長李誠智等人陪同下，先後前往金湖公有零售市場、沙美菜市場及金城東門市場視察，除關心春節前市場供銷狀況外，也查看市場硬體設備情形；陳福海也在現場發送開運福袋，並向所有攤商與採買民眾拜年，祝大家新的一年平安順遂，龍年行大運。

早上7點，傳統市場已擠滿準備採買過年食材的民眾，陳福海一抵達就先向民眾拜年，熱情的與大家寒暄並互道新年快樂。看著琳瑯滿目的年貨商品，陳福海也關心商家銷售狀況，拿起農民自產的蔬菜，大讚新鮮。

陳福海表示，食安問題一直是縣府相當重視的業務，也積極輔導安全農業，衛生局已完成設置化學法及質譜儀快篩儀器，市場也靈活調配供應量，力求過年期間農產品供應無虞。

陳福海說，馬上就要過年了，採購的人潮大幅增加，攤商朋友們從年頭忙到年尾，每天為縣民們提供最新鮮的魚蝦蔬果，金門傳統市場買賣的農產品皆是安全與保鮮品質兩者兼俱，縣府會持續努力，提供優質且安全的農產品，讓縣民買得放心、食得安心，祝福所有的攤商與消費者新年快樂，平安過好年。

建設處長黃儒新則表示，歲末年終，大家都忙著採辦年貨，新的一年，縣府將持續推動縣政建設，爭取中央補助，改傳統市場的照明、排水溝及地坪等安全設施，讓購物環境可以更為舒適，並導入經濟部樂活市場星級認證輔導，軟硬兼具，新舊共融，以吸引更多年輕朋友走進傳統市場購物，讓服務層面更為精進，提供縣民友善舒適的購物環境。