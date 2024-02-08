嘉縣7大「龍」景點超應景 拍好拍滿好運「龍總來」

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即將迎來龍年，嘉義縣文化觀光局應景整理出縣內與「龍」相關7大特色及景點，包括龍宮瀑布、龍王金殿、蛟龍瀑布、有「龍貓隧道」意象的魚寮遺址、龍美步道及龍隱寺等「龍」景點，再加上來嘉義絕對不能不喝的阿里山高山烏「龍」茶！，歡迎各地遊客到7 大特色打卡點拍好拍滿，讓今年好運「龍總來」。

文觀局指出，嘉縣與「龍」相關景點不少，也各有特色，位於梅山鄉瑞峰村的「龍宮瀑布」，坐落於竹坑溪步道的中段部位，曾被美國史密斯國家歷史博物館出版雜誌評為台灣必去7大瀑布之一，也被評為全台負離子最多前10名。豐水期時氣勢磅礴的瀑布傾瀉而下，從內側岩洞看水幕，彷彿置身水濂洞，即使冬季屬枯水期，但仍可走在竹坑溪步道欣賞峽谷、峭壁等壯麗景觀。

金碧輝煌的「龍王金殿」，有著唐宋建築的氣派風格，殿內供奉著龍王，也被人稱為台版的金閣寺；「蛟龍瀑布」懸掛在高1600公尺的懸崖絕壁上，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，同時排名世界第8，豐水期時水勢磅礡，瀑布猶如白色巨龍，「豐山觀景台」則是欣賞蛟龍瀑布的最佳觀賞點。

7天的春節連假，正是走春祈福的好時機，位於前往阿里山必經的「龍隱寺」，是全台灣知名度最高的濟公廟，每逢過年總吸引許多信眾前來拜拜走春，非常適合全家大小一同來祈福。

如果過年吃太多大魚大肉，文觀局推薦到位於台18 阿里山公路47.4K處公興森態園區的「龍美步道」，強調這是一條非常親民的步道，總長874公尺，步道中設有2處休憩廣場及1座觀景亭，天然花崗岩石板步道及木棧道穿梭杉木林，步道靜謐、茂密翠綠，適合全家同遊，消費熱量。

位於魚寮遺址的落羽松已由黃漸漸轉紅，被稱為嘉義版的忘憂森林，石頭橋、流水與落羽松交織而成的夢幻倒影場景，隨手一拍彷彿是歐風系的明信片，文觀局說，此地景色更被網友稱為有如「龍貓隧道」，幽靜的小森林非常適合過年期間帶著家人來散散心。

文觀局說，到嘉義絕對不能錯過的最後一個「龍」，就是阿里山的高山烏「龍」茶，推薦遊客來到高山茶的茶鄉就不能錯過茶香，一定要試試看品嘗嘉義高山茶的茶湯，金黃中略帶琥珀色，口感甘醇，清香高雅；更多嘉義春節旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書粉專及文觀局官網( www.tbocc.gov.tw )查詢。