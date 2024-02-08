台糖豬肉複驗出瘦肉精 苗縣府及立委邱鎮軍要求嚴格把關

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台糖梅花肉片7日經台中市府及食藥署複驗結果證實含有西布特羅瘦肉精，先前全國第一個令台糖豬肉預防性下架的苗栗縣政府，對複驗結果籲請中央對地方檢驗結果應予尊重，縣長鍾東錦更強調，未來若有特殊重大食安事件，仍會在第一時間要求業者全面預防性下架，以維護鄉親的身體健康。

苗栗縣新科立法委員邱鎮軍更質疑，這次事件中到底有沒有豬肉「洗產地」的問題存在？台糖的豬肉是不是確實為「國產豬」？邱鎮軍強調，食安問題是沒有顏色的，而且應該從嚴檢視，但是這幾天大們看到的是，王必勝公開要求台中市政府蓋牌、陳建仁護航、而綠營民代沒有人為了民眾健康發聲，反而還慫恿台糖提告？到底西布特羅是怎麼降落在台灣？未來立法院開議後，他將追查真相，並要求未來預防類似事件發生。

苗栗縣長鍾東錦強調，捍衛苗栗全體縣民的健康，為食品安全把關是政府應該做，也是最重要的責任與使命。台糖豬肉經台中市府食安處、食藥署等機關複驗後結果都含有西布特羅瘦肉精，因此，籲請中央對於地方檢驗的結果應予尊重。

鍾東錦指出，苗栗縣政府對食安議題一向採取高標準且嚴謹的態度，檢驗是科學，相信且尊重「檢驗數據的證據」，報告一定會再三確認。未來若有特殊重大食安事件，恐有危害民眾生命健康或擴大之虞，也將會以民眾健康為第一考量，第一時間要求業者全面預防性下架，以維護鄉親的身體健康。

苗栗縣新科立委邱鎮軍則在7日台糖豬肉複檢結果出爐，中央、地方都驗出含有西布特羅後，第一時間在臉書上發文表示，「西布特羅」在乙型受體素類檢驗裡面，規定是「不得檢出」，跟濃度高低無關，邱鎮軍質疑這是單一事件？還是在這之前沒被發現？到底有沒有豬肉「洗產地」的問題存在？台糖的豬肉是不是確實為「國產豬」？

邱鎮軍表示，食安問題是沒有顏色的，而且應該從嚴檢視，但是這幾天我們看到的是，王必勝公開要求台中市政府蓋牌、陳建仁護航、而綠營民代沒有人為了民眾健康發聲，反而還慫恿台糖提告？中央政府對於吃進肚子裡的東西，應該要善盡把關責任，而不是為了掩蓋事實而檢討發現問題的單位。

邱鎮軍強調，到底西布特羅是怎麼降落在台灣？本來立法院開議後，他將持續追查，也要求未來預防這類事件。