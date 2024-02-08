新北美術館春節推「樂龍龍」 多項活動「龍厚禮」

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新北市美術館自2023年開園以來，舉辦多項展演計畫，新的一年新美館推出「樂龍龍」龍年文化走春，除了默劇、小丑、偶戲、變裝皇后、爵士歌手、現代舞蹈共8場精彩演出外，還有DIY開運籤詩及新美刮刮樂等多項活動，2月11日至2月14日（初二至初五）歡迎民眾來新美館走春，福氣滿滿。

新美館此次春節以「樂龍龍」為主規畫四大主題，分別為「樂刮刮」、「樂瞧瞧」、「樂作作」及「樂淘淘」。「樂刮刮」於2月11日至2月14日（初二至初五）上午11點至下午4點，凡著紅色服飾或配件入園者，即可獲得刮刮樂1張，每日限量666張，張張有獎；「樂瞧瞧」邀請野孩子肢體劇場、「小丑藝術家」陸達威、Hannah 漢娜等多組創作者，於2月11日至2月12日（初二、初三）下午2點至4點在藝術街坊廣場表演，與觀眾共度新年佳節時光。

「樂作作」則特邀藝術家邱鉯嵐設計專屬新美館開運籤詩，民眾可於2月11日至2月14日（初二至初五）下午2點至4點DIY絹印專屬新美館的開運小物，數量有限，隨到隨做。此外，還有「樂淘淘」散策市集，有好日吉workshoo、李妮Lini 紙上工作室、那事的味×飲人玩味、金yin才寶、金豬貝果等數十家品牌供應文創小物、似顏繪、開運、植物及美食服務，讓大家開啟一整年好運氣！