苗2原住民文物館春節不打烊 南庄遊客中心藝文表演迎新

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苗栗縣政府所屬南庄鄉向天湖賽夏文物館及泰安鄉泰雅文物館，春節期間從2月10日大年初一至14日大年初五都不打烊，免費開放邀請民眾闔家入館參觀。縣府文觀局從大年初二至初五，每天上午在南庄遊客中心戶外廣場安排藝文團隊演出，邀請多個樂團、舞團帶來精采客家流行歌舞，與大家一起過新年。

苗栗縣政府原民中心針對春節連假，在賽夏族民俗文物館及泰雅文物館安排藝文展演系列活動，從2月10日至14日止，透過音樂、舞蹈等動態表演，彰顯苗栗原住民族群特色，讓遊客感受到原住民族的活力。

原民中心主任蔣意雄表示，賽夏族民俗文物館收藏豐富珍貴的文化資產，是台灣全面性展示賽夏族祭儀及物質文化的重要場域，透過簡介、影片觀賞、文物陳列介紹等靜態展示。館內目前舉辦「傳統工藝編織工藝師徐年枝作品」特展，「織布」為賽夏族傳統工藝特色之一，也是賽夏族至今引以為傲並希望能夠持續傳承的傳統工藝文化，同時特展活動也將搭配傳統織布素材來源「苧麻」的基本植物運用，可以讓大眾了解賽夏族傳統工藝、苧麻植物等相關知識。

蔣意雄介紹泰雅文物館靜態展示，主要以泰安鄉部落分布及遷移、當地泰雅族文化、歲時祭儀介紹等。館外設施除了原有的WAKHUL親子公園、溫泉泡腳體驗區及兩座溫泉水煮蛋池，民眾不僅可以觀賞原住民歌舞及參觀部落文化之美，也可透過寓教於樂的方式帶動原鄉觀光產業的發展。

文觀局則從大年初二至初五（2月11至14日）每天上午在南庄遊客中心戶外廣場安排藝文團隊演出，邀請苗栗縣健康舞蹈運動協會、媚力爵士樂團、舞樂天藝文健康推廣協會及戀戀舞蹈團帶來精采客家流行舞蹈，與大家一起過新年。

林彥甫表示，活動場地鄰近人氣的南庄老街、13間老街，是許多人首選的觀光景點，歡迎民眾春節假期來南庄逛老街時一賞客家歌舞表演與音樂美食饗宴，來一趟藝文走春。