停止組團赴陸 兩岸旅行協會：盼政府勿犧牲人民權益

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交通部觀光署昨日下午突宣布旅行社停止組團赴陸旅遊，3至5月團體仍可出發，但6月1日之後無論成團與否，一律禁止出團，立刻引發旅行業反彈。中華兩岸旅行協會今發出6點聲明，指兩岸旅遊市場不可或缺，更牽涉航空、交通、住宿、餐飲、保險、景點等行業，盼政府以高明的方式來處理，而非犧牲人民基本權益。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，許多業者昨天看到新聞，第一時間「全嚇傻了」。他說，3、4月份大陸航班團體機位，想要取得已經很不容易了，3月可說滿了、4月也非常難取得，這代表市場相當熱烈。

許晉睿指出，旅行社去年11月在政府掛保證下，很積極地想把市場找回來，也推出符合旅客需求的產品，疫情前兩岸市場佔旅行業3分之1以上，近期的反應顯示這股需求還在，突然喊卡讓業界驚訝與不解，不理解政府思考的角度，旅遊業者經歷疫情與政治力，這幾年真的太辛苦了。

中華兩岸旅行協會聲明如下：

一、兩岸旅遊來往之旅客於過往至多占旅遊總量體的1／3，對多數業者而言是必不可少的市場。而於疫情起始乃至後續的大選暫緩，已時隔4年之困頓，原翹首期盼的基本權益又於本次的事件裁決暫停，試問4年的進退無所，這對業者已操作30年的赴大陸旅遊市場生計是莫大傷害。

二、兩岸旅遊的往來不單僅是少數業者的權益，其涉及的航空、交通、住宿、餐飲、保險、景點的維持，又其後續延伸之百工百業，層度之深，範圍之廣，是多少人賴以維生之必要？豈是旅遊業者自身之事？

三、近期引發爭議的M503航線議題乃是國際航空運輸協會所裁定，執政者若認為該議題有所爭議，應有合適之管道處理解決，不應以剝奪我業者，百姓之生計，或以限縮人民合法事業，工作推展之權益做為籌碼，來表達不滿？

四、「有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。」旅遊行業能否回歸到市場自由機制去進行？進而本次暫緩措施的適合性、必要性，是否能再為了業界多所掙扎及思考？

五、觀光旅遊沒有所謂對等原則，只有視己身的需要與對遊者的善意，兩岸雙向旅遊本來就是不同的市場，操之在我的部分有主動權，操之在人的就是堆疊善意與等待回應。

六、台灣是民主自由的法治政府，遭受任何困難及障礙的應對，執政者應以高明的方式來處理，並且是在萬不得已之情況下才會做出犧牲人民基本權益的決定，否則傷害及失望所帶來的遺憾及不滿，將會使業者與執政者彼此之信任傷痕難以弭補。