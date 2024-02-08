禁空令威力大！官方春節前強力護盤 陸股封關續漲

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大陸A股2月5日盤中創下2019年3月底以來最低2,635點後，大陸政府6日祭出包括中央匯金公司擴大增持ETF、要求券商暫停融券規模等強力救市舉措，並於7日盤後宣布撤換大陸證監會主席易會滿，改由以強力監管聞名的吳清接任。一連串消息激勵陸股6日至8日累漲逾160點，8日封關收報2,865.9點，2024年開年來累跌3.3％。

綜合陸媒報導，大陸A股三大指數8日繼續反彈，滬指8日收報2,865.90點，漲1.28％。深成指收報8,820.60點，漲1.29％。創業板指收報1,726.86點，漲1.16％。中證2000指數大漲超8％，兩市逾千股漲超10％，A股成交額連續第二個交易日突破人民幣（下同）1兆元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入28億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入6億元。

相較之下港股略顯悲情，除了6日在大陸官方利多政策激勵下，香港恒生指數當日收盤飆漲逾600點，但只得一日行情。恒指7日收報16,081點，跌0.3％；8日午後跌破上午低點158,98點，最多跌224點至15,857點。

盤面上，陸股8日晶片股集體大漲，艾森股份、富滿微、國民技術、華微電子等多股漲停。軍工股走強，光啟技術、愛樂達、星網宇達等漲停。消費電子大幅反彈，億道資訊、東尼電子、可川科技等漲停。

大陸商品期貨8日多數收漲，紅棗漲逾6％，集運歐線漲逾5％，滬錫漲逾3％，焦炭、焦煤、鐵礦石、燃油漲逾2％；燒鹼跌逾2％，碳酸鋰跌逾1％。

A股市場人士表示，在大陸政府禁空令下，A股轉融券交易基本已經暫停。大陸證監會6日宣布暫停新增轉融券規模，該項政策威力巨大且迅速。資料顯示，2月7日是新政第一天，全市場僅有5筆轉融券交易，而在上周最多的時候當日轉融券交易超6,000筆。轉融券融出股數也大降，7日全市場僅融出21.38萬股，而上周曾有一天融出1.8億股。

但分析指出，春節前大陸官方政策僅是止瀉維穩，之後重點仍是在拚經濟並拉回市場信心，因此節後官方在政策舉措上會否加碼，將是觀察重點。