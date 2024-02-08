現有空間狹小 竹縣府計畫興建第二聯合辦公大樓

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竹北市戶政事務所空間狹小，現代化設施缺乏，縣議員陳凱榮不時要求另覓適合地點遷建，縣府評估後選定遷建到新竹地方法院後方的縣有地，決定規畫興建「新竹縣政府第二聯合辦公大樓」，確定縣府社會處部分單位進駐，以便向內政部爭取地方政府興建「聯合辦公大樓」最高10億的補助經費。

在竹北市自強五路288地號有1224坪的縣有 地，在新竹地方法院與東興圳公園中間，幾年前曾傳內政部住都中心有意做為社會住宅，消息傳出後遭民眾強烈反對，認會影響周邊社區大樓的房價，後續就沒有都計個案變更相關作業。

民政處長謝明輝表示，在竹北市公所旁的竹北市戶政事務所，空間原就不足，隨著竹北市人口逐年增長，業務量比六都戶政所還繁重，辦理戶政相關的民眾經常大排長龍，並且沒有新人結婚登記拍照打卡牆等設施，縣議員陳凱榮在議會質詢時都要求另覓地點遷建。

縣府經各項方案評估後決定，將竹北戶政所遷建到自強五路的縣有地，現有戶政所將做為西區辦公室，方便竹北西區民眾申辦戶政業務，預定地並擇定興建「新竹縣政府第二聯合辦公大樓」，除了竹北市戶政所辦公廳舍外，同時確定進駐縣府社會處部分單位。

謝明輝說，內政部對地方政府興建「聯合辦公大樓」最高補助10億，規定要有府內一個單位和府外一個機關，社會處是縣府一級單位，戶政所是府外二級機關，符合申請補助的要件，預計年後會完成整體規畫。

謝明輝指步規畫新大樓一層樓至少約300坪，包含哺乳室、性別友善及無障礙廁所、新人結婚登記拍照打卡牆等，同時戶外綠美化也將與東興圳公園結合，讓洽公完畢或等待洽辦業務的民眾除可欣賞在地竹北之美，完成規畫後將向中央爭取補助經費，期「聯合辦公大樓」能成為竹北市代表性建築。