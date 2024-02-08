前往主要內容
工商時報LOGO

連假首日年味變淡 台東唯獨這地方湧現人潮

  • 中時即時 蕭嘉蕙
農曆春節台東旅宿業訂房率約8成，相較去年減少1成。（蕭嘉蕙攝）
農曆春節台東旅宿業訂房率約8成，相較去年減少1成。（蕭嘉蕙攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆春節連假首日，台東地區交通順暢，熱門景點不見人滿為患，僅零星遊客，唯獨中央市場湧現採買年貨人潮，民眾驚呼「年味變淡」，公路局則預估車流高峰為於2月10日至14日，警方將採取疏導管制措施。

台東中央市場今照常營業，警方於周邊實施道路管制，範圍包含中山信義至中山296巷口、正氣光明至正氣299巷口以及光明復興至光明正氣，大批採買人潮紛湧而至，選購年菜食品、應景花卉，人聲鼎沸。

不過，今年台東地區罕見未上演「公路類停車場」現象，包含南迴線、縱谷線、海岸線及市區道路交通順暢。警方指出，南迴公路北上車流量較平日略增，但行車通暢無礙。

楊姓民眾說，感受不到過年的氣氛，人車明顯減少，可能都瘋出國了。台東飯店業者也嘆，今年農曆初一至初三，台東市區訂房率約8成，知本地區僅7成，相較去年減少1成。

「不知道遊客跑去哪裡了！」，台東縣觀光協會理事長李數奼進一步指出，今年自寒假以來訂房率持續低迷，部分業者祭出優惠住房方案攬客，但仍成效不彰。

交通部公路局預估2月8日至9日為返鄉潮，2月10至12日出遊潮，以及2月13日至14日返工潮為車流高峰，警方派遣固定及機動警力於易壅塞路段、旅遊風景區等地，實施交通疏導，適時調控號誌秒數，達到車流慢進快出。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保七大給付全攻略...不只老年年金 這筆7萬元 達人：超多人不知道

  2. 超微AI加速器MI300 台廠本季加速出貨 這家獨供優勢通吃輝達

  3. 三因素撐腰 今年鋼市龍光煥發

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。