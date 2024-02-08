南投燈會「貘貘好運來」初二登場 500台無人機、煙火秀精采可期

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2024南投燈會在2月3日盛大開幕，今年共計5大主題，包含11個特色燈區、水舞無人機煙火秀、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等，打造適合全齡共賞的燈區體驗，原本預計在上周登場的無人機表演，受到設備影響取消，延到大年初二（11日）隆重登場，特定時間還會搭配煙火秀，民眾務必把握時間前往，迎接不一樣的璀璨新年。

位於貓羅溪的水舞無人機煙火展演秀，上周受到設備影響進行取消，改在大年初二（11日）晚間9點首場登演，500台無人機躍上天際群飛演出「貘貘遊南投」主題圖案，其圖像攜手知名IP「馬來貘LAIMO」，結合南投有觀光元素，像是觀星、賞花、溫泉、山林、宜居城市等主題，打造出馬來貘新春耍廢玩南投的逗趣畫面。

為了配合新春到來，燈會也不斷推出驚喜內容，首演隔日大年初三（12日）將演出「貘貘好運來」主題，由馬來貘在天空中向旅客歡喜拜年，屆時可感受到滿滿的年節喜氣氛圍，而無人機兩款主題將隨展期日期，交錯輪番上演。

南投縣府表示，適逢龍年演出「貘貘好運來」主題前無人機，將在天空中排列出一幅3D巨龍圖像，採飛龍在天之姿霸氣點亮夜空，接下來尚有11場次水舞無人機展演，其中4場搭配華麗煙火秀，分別在大年初二到初四，以及元宵節（24日）晚間9點，為回饋旅客，煙火秀加碼施放，展演時長將超過900秒，驚豔的視覺體驗值得引頸期待。