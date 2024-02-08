創新校園閱讀空間 基隆市今年再增4所校內社區共讀站

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基隆市政府運用教育部「前瞻基礎建設計畫」，自2017年起至2023年申請推動「校園社區化改造計畫—學校社區共讀站」已核定建置18所國中小學校設立學校社區共讀站，今年再完工4所，共計22所，全市補助學校新型圖書館包含玉山圖書館及幸福圖書館，已達總校數近8成，將校園圖書資源與社區居民共享，推廣更良好的閱讀風氣。

教育處表示，跨世代共學是校園空間規劃的趨勢，為了讓閱讀從校園延伸至社區，今年新完工的4所學校共讀站分別為：八斗高中、南榮國中、深美國小及中山國小。

教育處說，於共讀站設計過程中探索每一所學校的特色，用心打造出各校獨特的閱讀人文與美學空間。八斗高中作為原住民重點學校，設計部分融合當地原住民特色，入口處營火的造型裝置則有傳承、共享的意象；深美國小以森林風為主題，強調設計感及空間趣味化，各種型態的閱讀空間提供學生有多樣舒適的閱讀環境。

而南榮國中位於自然生態豐富的紅淡山上，共讀站內建置拱門兩座，融合紅淡山及周遭山洞特色，營造室內書洞之變化閱讀空間，以及迎向陽光意象；中山國小運用苔蘚與黑鳶意象，不只讓共讀站桌椅生硬的輪廓線，產生圓柔的視覺效果，也將黑鳶翱翔之姿刻於會議桌上。將經由校舍空間的活化，將學校圖書資源與社區居民共享，讓居民擁有更多且更為鄰近、便利的閱讀環境

基隆市長謝國樑表示，圖書館是很重要的學習與探索的資源庫，閱讀的推廣需要從各個不同面向切入，這些嶄新圖書館為校園師生及社區居民開啟精采的閱讀世界，讓探索知識的人文生活隨書香蔓延這座城市。

教育處指出，透過每年透過補助學校經費辦理相關推廣活動，使共讀站不僅能改善學校師生的閱讀環境，惠及社區居民，促進學校與社區緊密連結，並能達到區域性的公平。今年也規劃透過本府自籌經費新增兩所共讀站空間，使學童及社區民眾透過共讀站擁有更多閱讀與學習的機會，讓閱讀的推展由學校拓展到社區。