最具客家味的年菜 楊文科公開自家菜單

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馬上就要過年，年夜飯吃什麼？新竹縣長楊文科公開自家餐桌菜單，他身為道地客家人，年夜飯必備的是長年菜、白斬雞配桔醬，還搭配福菜肉片湯，楊文科祝福鄉親長長久久、大吉大利、福氣龍來，新的一年、新的期許，也歡迎大眾春節多來竹縣踏青。

楊文科說，長年菜與福菜都「根出同源」，甘秀美分享，芥菜是客庄常見的蔬菜，新鮮的芥菜可以作為長年菜料理，吃起來微苦，不過嚼久會回甘，有種苦盡甘來的滋味。而芥菜醃製後，則可依照製程，分別製作出福菜、梅干菜和酸菜，烹煮成福菜肉片湯、梅干扣肉、酸菜料理等，都別有一番風味。

楊文科的年夜飯餐桌就有一道「福菜肉片湯」，這是客庄常見的料理，他也藉由年菜，祝福大眾「福氣龍來」。而芥菜的多元料理方式，凸顯了客家人勤儉持家、珍惜食物、變化多元的特色。而利用祭拜後的食物煸炒成的客家小炒，也是道地客家料理。

此外，楊文科也很喜歡白斬雞、五花肉，而且必定加上桔醬，桔醬也寓意「大吉大利」，是客家人時常使用的佐料，客家族群善用自然資源，每年的11月底至隔年過年前，都是金桔盛產的季節，桔醬的製作也很天然，帶有濃郁的香氣，客家人常吃白斬雞、白切五花肉，都很適合沾桔醬品嘗，既能吃出食物的天然原味，也帶有桔醬的香氣與酸甜。

白斬雞是客家庄常見菜色，楊文科說，客家人都以全雞祭拜祖先，也傳達敬天、敬神之意，並以簡單調味再蘸桔醬，或是簡單的沾醬油，也是很美味的料理。早期物資缺乏，楊文科說，過年的年夜飯，就是全年最豐盛的料理，因此不分大人、小孩都十分期待年夜飯。楊文科偏好的菜色都具有濃厚的客家味，他也期待客家料理能源遠流長。

楊文科同時分享居家常備的零嘴，包含來自他家鄉的峨眉桶柑，桶柑汁多味甜，很適合飯後解膩，不管自用還是送禮，都大方好看。另外也有來自竹北烏魚產銷班的一口烏魚子、寶山的橄欖，都各具滋味，楊文科也大力推薦新竹縣文化基金會的文創商品，春節限定的爆米花，分別以「獅情話義－原味」與「風之種子－ 焦糖」為主題，包裝融入竹縣的五色鳥、茶花、方口獅，來訪的年輕賓客、楊文科的孫子和孫女，都十分喜好這一口，他也力薦給鄉親。此款伴手禮也可於竹北市農會、新埔鎮農會購買，兩農會過年均不打烊，在PINKOI 也可以買得到，搶攻春節送禮市場。