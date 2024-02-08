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400年來頭一遭！鹿耳門聖母廟「銀帽」手鍊吸上千人排隊

  • 中時即時 曹婷婷
遠從台北南下的張先生搶得頭香，清晨5點就來排隊了。(正統鹿耳門聖母廟提供／曹婷婷台南傳真)
遠從台北南下的張先生搶得頭香，清晨5點就來排隊了。(正統鹿耳門聖母廟提供／曹婷婷台南傳真)

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正統鹿耳門聖母廟建廟400年，小年夜傍晚5點首辦「擲筊求銀帽手鍊」，限量500條，吸引上千民眾排隊，搶得頭香的是台北張先生，前一晚就來台南露營，搶手程度讓不少香客咋舌。

400年頭一遭，正統鹿耳門聖母廟龍年創舉，將10多頂神明銀帽製成1000條純銀手鍊，其中500條今天傍晚5點起，開放民眾擲筊，得到1個聖杯即可用結緣金800元獲得，廟方也解釋，這些熔成做成銀飾手鍊，主要是給小朋友保平安，另外500條則留給來聖母廟拜契的契子、契女求請。

搶頭香的張先生透露，偶然在網路看到正統鹿耳門聖母廟祈求銀手鍊的消息，決定提早一天南下露營，今早5點就抵達廟，順利排到第一個，「不枉我這麼早出門」，被問到萬一沒求到怎麼辦？他豁達笑說，那就等一下機會再來了。

正統鹿耳門聖母廟供奉天上聖母鹿耳門媽等逾400尊神祇，多年替換銀帽不計其數，由於銀帽經年累月，歷經重複維修清洗，有的已過薄或斷裂，無法再讓神明戴，也不適合保留展示，因此製成兒童尺寸銀手鍊，這也是第一次將神明銀帽熔成銀飾。

不少前來求請的信眾都說，神明戴的銀帽，歷經多年香火薰馨，相信會賜予孩子最珍貴的福庇，所以特地來排隊，希望能順利求到。

廟方表示，一上午即已超過500人排隊，到下午更超過千人，長長人龍在廟內排了好幾圈，下午4點半才開始發放號碼牌，5點前開始擲筊。每人有3次擲筊機會，只要擲出1個聖杯即可用結緣金800元獲得，廟方也加碼贈送媽祖熱氣球娃娃，若未獲允杯，也會贈送安慰獎，憑號碼牌領取1元復始開運錢母卡、平安米香。

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