文化體驗互動迎新春 龍主題走春活動天天有好禮

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喜迎甲辰龍年，博物館等藝文場域在農曆春節期間，多推出各式文化體驗活動，讓民眾走春不無聊。

國立故宮博物院在北院正館戶外廣場推出「故宮接龍—祥龍迎好運」拍照接龍遊戲，以AR擴增實境打造的「好運龍龍」，取自故宮典藏〈青花九龍天球瓶〉，在廣場營造出「飛龍在天」的氣勢，民眾可與其拍照打卡上傳故宮臉書或IG接龍留言龍年吉祥話並可兌換小禮。

文化部文化資產園區於初二至初五推出「Have a 龍 Time」系列活動，初二於文資大道舉辦「版印年畫DIY體驗」，直至大年初五每日現場都準備12生肖拓印版，提供大朋友小朋友一起體驗親手拓印版畫的樂趣，初三邀請到重要傳統表演藝術「北管戲曲」保存團體漢陽北管劇團的李美娘藝師帶領「金麟戲劇團」及傳習結業藝生演出〈戰洛陽〉、〈渡妻〉2場折子戲以及北管大戲〈出京都〉，現場還有北管容妝、水袖體驗。

文資局初四則由歌仔戲人間國寶王仁心（王金櫻）和陳鳳桂（小咪）兩位國寶藝師指導的傳習藝生聯袂演出青春喜劇〈白賊七〉，劇中人物將和民眾互動發送福袋及小禮物；初五由「民權歌劇團」創辦人林竹岸藝師的歌仔戲家族和傳習藝生壓軸帶來喜劇〈搖錢樹〉。

國立台灣博物館（台博館）以光為主題，推出新春主題活動「光，接龍就對了」，初二起有為親子打造的「地球YOU ＆ ME－鯨奇石光跡」，在古生物館介紹鯨魚標本進到博物館的歷程，15日到18日在古生物館推出「龍光煥發剪好運-共創大龍燈」活動，邀請大眾動手剪出心中的那隻恐龍，預計集結116隻創作，象徵百年博物館與大眾共同邁入第116年，集體創作成果將於元宵節前夕在鐵道部園區閃耀亮相。

松山文創園區春節期間與英文漢聲出版股份有限公司合作推出「2024咚龍咚龍鏘大過龍年」民俗文化創意裝置展，共有230隻神龍穿梭在松菸古蹟空間，展出《漢聲中國童話》年節習俗故事與「龍嘎哩講」講堂，規劃15場春節導覽，由榮獲台北市優良服務金牌的志工介紹龍年裝置展及菸廠古蹟介紹，另有「神龍拼圖春聯」集章活動，還可兌換青龍紋身貼紙，貼在身上象徵著神龍護體，祈求一整年平安順遂。