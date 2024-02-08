桃園11區低溫特報 市府跨局處啟動寒害應變機制

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根據中央氣象署的氣象預報，今晚至11日（初二）清晨中部以北地區受強烈大陸冷氣團影響，已針對桃園市11區(大園區、觀音區除外)發布橙燈低溫特報，恐持續10度或以下低溫發生機率，市府除提醒注意防範，也跨局處同步啟動應變機制，全力加強預防整備工作，並呼籲市民朋友在年節期間也留意保暖措施。

農業局已發布防寒措施，提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。若有發生災損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，區公所將會進行勘查及拍照取證工作，農民亦可自行拍攝當次災損照片，並標示田區坐落地段（地號）。

衛生局說明，已聯繫11家急救責任醫院緊急醫療應變窗口，請各醫院急診室備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，預作急診病患增加等因應準備。同時，衛生局已請長照獨居關懷服務單位（臺北榮民總醫院桃園分院及桃園市桃馨社會福利發展協會）啟動電話關懷獨居長者，並提醒長輩留意身體狀況，注意保暖。

衛生局也呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。

社會局表示，針對獨居長者已啟動關懷服務，提醒長輩注意保暖留意身體狀況。也提醒街友注意低溫資訊，除上班時間可至南北兩區遊民外展中心求助領取避寒暖暖包及沖泡食用物資；夜間21時至隔日6時可前往南、北區避寒所避寒，預計今、明日下午21時起至翌日上午6時開設避寒所（北區為桃園區老人會館，南區為中壢區松鶴會館）。市民朋友如發現露宿街友可通報外展中心專線03-3395900（北區）、03-4353735（南區）、社會局專線03-3350628或撥打1999，以提供街友必要的協助。

警察局已通知所屬各分局啟動寒流防制機制，巡邏時加強注意轄內酒醉路倒民眾等案件，協助送醫處置；此外，警察局亦透過各機關設置的54處跑馬燈，宣導轄內民眾預防寒害。

消防局則加強整備救護車上之保暖物品，並持續向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒的情形，請儘速通報消防局。

觀旅局表示，除通知復興區民宿及露營業者，事先檢查水管，必要時提前將水關掉排空，避免水管結冰而爆管，並向遊客宣導使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，務必保持通風，防止一氧化碳中毒；另觀旅局也通知各風景區遊客中心進行防寒整備工作，協助宣導預防事宜並即時通報災損情形。

針對桃園市各區里，民政局已請各區公所透過災防群組通知轄內里長，協助轉知寒害預警訊息；而原民局亦與復興區及原民部落保持聯繫，執行寒害災損查通報工作。

交通局已請客運業者整備預防，定時回報路線營運狀況，如有交通受阻情形，將透過道路CMS及「桃園輕鬆GO」APP發布即時路況訊息，提醒民眾注意。

教育局提醒學生及教職員工穿著禦寒衣物，使用熱水器時確保通風良好，避免一氧化碳中毒，並留意用電安全，適時關懷家中長者、三高及心管疾病患者身體情形，嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病之急性發作，倘發生胸悶、頭暈、呼吸不順暢等症狀時應速就醫治療。

經發局表示，已請各事業單位加強巡檢，穩定供水、電、氣及通訊；台電公司也同步提醒市民，使用高功率、高耗能家電者，需注意「2不1要」原則，「不」使用延長線、「不」與其它高功率電器共用插座、「要」使用獨立的插座，確保用電安全。

鑑於往年均有發生勞工因戶外低溫引發心臟及腦血管疾病等職業災害死亡案件，勞動局特別提醒所有工作者，應注意保暖措施及留意健康狀況，避免因低溫造成傷害。