前往主要內容
工商時報LOGO

寧可一個人也不將就 張小嫻新願成為更好的自己

  • 中時即時 李怡芸
張小嫻以《寧可一個人，也不將就》分享自己的人生體悟。（皇冠文化提供／李怡芸台北傳真）
張小嫻以《寧可一個人，也不將就》分享自己的人生體悟。（皇冠文化提供／李怡芸台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「世上最遙遠的距離，不是生與死的距離，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你。」這句人人耳熟能詳的愛情名言，出於知名作家張小嫻之手，在新的一年將來臨之際，有「愛情知己」之稱的她，以新書《寧可一個人，也不將就》陪伴讀者。

張小嫻說，有的人陪你走一段路，唯有一個人，陪你一路走到最後。曾經，那個人是你愛的人；後來，那個人是愛你的人；最後，那個人終究只能是你自己。過去她以善寫愛情為人稱道，但近年來悟出「沒有愛情也可以」，她認為愛情不一定帶給人快樂，也可能是帶來痛苦，沒有愛情人生還有很多美好追求，希望讀者不要把愛情看得比生命重要，也不要看成人生的全部。「惟其如此，當你受傷，當你失去，當你沒遇到，你才不會悲傷。」

張小嫻認為一代人有一代人對愛情的看法，現在大家更重視「愛自己」，她在新書中提及放下執著，也坦言「放下很難，執著卻很容易，有時是為一口氣而執著，當你明白不放下也不再屬於你，而執著是苦的，你也許就可以試著放下。」

面對身邊親朋好友都有伴了，一個人如何不孤單？張小嫻直言「別人都有伴了，卻不一定幸福和快樂。一個人最終的伴侶是自己。人為什麼會孤單？因為你內心是空的。好好去充實自己就是排解孤單的最好的方法。」她希望鼓勵讀者因為不將就，可以活得更講究。

將對人生的體悟匯集成全新散文集，張小嫻並提出新的一年有5件事成為更好的自己：治好你的拖延症、好好理財、減欲、好好鍛鍊、做最真誠的自己。新年的新願，她表示：「祝願我和我愛的人健康、平安、快樂和幸福。」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保七大給付全攻略...不只老年年金 這筆7萬元 達人：超多人不知道

  2. 超微AI加速器MI300 台廠本季加速出貨 這家獨供優勢通吃輝達

  3. 三因素撐腰 今年鋼市龍光煥發

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。