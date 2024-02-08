任內最後一次春節談話 蔡英文：團結打拚穩健走向世界

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今天是小年夜，也是總統蔡英文任內最後一次發表農曆新年談話。她表示，迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始，相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。

蔡英文指出，新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界，她也用英語、國語、台語、馬祖閩東語等不同語言，向民眾賀年，祝福大家，龍年行大運，「萬物興龍」，各行各業蓬勃發展，新年平安。

蔡總統8日晚間透過影片發表農曆新年談話表示，今天是小年夜，她要向所有海內外國人同胞，以及世界各地過農曆新年的好朋友，拜個早年。她要感謝全國軍、警、消、海巡、醫護人員，以及中油、台水、台電等國營事業夥伴，謝謝大家在春節連假期間，堅守崗位，維持社會的運作。

她說，這次是她擔任中華民國總統，8年任期的最後一次農曆新年談話。她要感謝所有國人同胞，過去8年共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；面對快速變動的國際情勢，也團結打拚，站穩腳步，讓台灣走向世界。

蔡總統提到，今年初，台灣順利完成一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值。海內外華人朋友也將台灣堅持的民主價值，擴散到世界各地，共同促進全球的民主發展。

蔡英文表示，在迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始，她相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界，她也要藉這個機會，特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持。