瘦肉精西布特羅哪裡來？ 食藥署：台灣一年進口不到1公克

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衛福部食藥署與中市雙軌複驗有爭議的台糖冷凍梅花豬肉片，均驗出瘦肉精「西布特羅」。行政院食安辦公室主任許輔7日記者會表示，對於有可能的汙染來源包含田間上游和實驗室都沒有排除，將會以「從槍追人」的方式，從進口源頭追查。衛福部食藥署副署長林金富表示，國內近兩年來共進口72筆資料，累積進口789毫克，不到1公克。

食藥署副署長林金富表示，目前掌握廠商進口的西布特羅只提供給實驗室，根據貨物海關資料比對，國內近兩年來總共72筆，共789毫克，連一公克都不到，主要都是進口作為標準品使用。

林金富表示，國內近兩年僅4家公司進口，第一筆為友和國際貿易公司（實驗室試劑的公司），近兩年進口47筆，累計進口量464毫克，連0.5公克都不到。

第二家為台灣默克（藥廠），近兩年進口一筆，進口量為10毫克。

第三家思必可公司，進口23筆，累計進口量314毫克。

第四家寶星生物科技公司 進口1筆 1毫克。

行政院食安辦發言人許甫指出，西布特羅1公克就要台幣100萬元，質疑不會拿來餵豬。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，百萬是實驗用等級的藥價，一般藥品化合物不用這麼貴。

食藥署重申，西布特羅非人用藥品，亦非農業部准用於動物的化學品，依食品安全衛生管理法為不得檢出之化學物質。國際間供商品化販售之西布特羅，其主要用途是供作實驗室標準品使用。

針對部分外界人士將已商品化之萊克多巴胺「飼料添加劑」與「實驗室標準品」進行價格比較，用以影射西布特羅亦有非法製售、進口之情形，食藥署籲請切勿妄加揣測政府把關食品安全的決心，也歡迎有證據者，提出檢舉。相關機關必秉持勿枉勿縱、秉公徹查原則，積極調查不法。