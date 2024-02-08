前往主要內容
工商時報LOGO

「金主」太會藏！58公克金飾卡家具夾層 大掃除糗當垃圾丟

  • 中時即時 張亦惠
台中市環保局清潔隊曾在拆解民眾丟棄的大型家具時拾獲重58公克的金飾，提醒民眾丟棄前一定要檢查。（環保局提供／張亦惠台中傳真）
台中市環保局清潔隊曾在拆解民眾丟棄的大型家具時拾獲重58公克的金飾，提醒民眾丟棄前一定要檢查。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過年大掃除期間民眾會丟棄壞掉的家具，就曾有民眾通知台中市環保局清運大型家具或沙發，卻忘了夾層內藏有現金或黃金事後緊急求助清潔隊協助找尋。環保局呼籲，民眾在廢棄物或大型家具排出或者清理之前，務必和家人確認是否有留存貴重物品、重要物品，勿用垃圾袋打包避免混淆。

南屯隊清潔隊去年廢家具回收量就高達約1.1萬多件，環保局臨時人員陳育德表示，過年前廢棄家具量是平時2倍多，為更有效利用，要先經人工初步拆解分類，拆解後的木料板材再送破碎場成木屑，當燃料再利用，清潔隊曾在拆解時，發現了一個粉紅色的金飾袋，又在附近發現數件金項鍊及金戒指，總重量高達58公克。

北屯區清潔隊張姓隊員表示，日前也有民眾外套被家人誤丟，致電求助，清潔人員頂著寒流天氣，將垃圾車分批卸貨檢視，過程中外套還被勾破，但仍順利替民眾找回外套；隊員吳芊汝說，日前接獲好幾位民眾請求協助尋找掉落水溝的手機，因為手機是人們日常生活的必需品，再累都會立即前往協助，看到民眾失而復得的開心神情，就是最好的回報。

環保局長陳宏益強調，今年首推愛物惜物的觀念，配合全世界最重視的淨零減碳零廢棄，大型傢俱能修就修、能用就用，減少廢棄。平常做好環境清潔整頓工作，年節掃除輕鬆做，就可以乾乾淨淨過好年。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保七大給付全攻略...不只老年年金 這筆7萬元 達人：超多人不知道

  2. 超微AI加速器MI300 台廠本季加速出貨 這家獨供優勢通吃輝達

  3. 三因素撐腰 今年鋼市龍光煥發

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。