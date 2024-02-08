軍機支援春運機制啟動 70位金門鄉親順利返鄉

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國防部軍機支援春運機制今正式啟動，據悉，共搭載70位鄉親回到金門。國民黨立委陳玉珍也到場協助，她特別感謝中央相關部會與金門縣政府觀光處、同鄉會志工的通力協助，讓運機協助疏運的工作得以順利推展。

今天是小年夜，松山機場清晨5點多便出現搶著登記候補機位的金門鄉親，陳玉珍偕同交通部次長林國顯、民航局長何淑萍、台北航空站主任鄭堅中等人前往現場，經清查還未購買機票的鄉親有近百人，陳玉珍當機立斷協調啟動軍機疏運作業。

陳玉珍表示，看到鄉親頂著10度左右的低溫趕到現場，然後又要虛耗時間苦苦等待，讓人看了相當不捨；所以他要求相關單位應該將心比心、苦民所苦，並立即啟動軍機疏運作業，讓鄉親們可以早一些回到金門與家人團聚。

先前陳玉珍曾多次與民航局、航空公司協調，並加開4波的加班機， 但仍有為數不少的鄉親沒班機搭，所以陳玉珍也向行政院副院長鄭文燦、國防部長邱國正等人反映，並經過四次協調，終於拍板7至14日有兩架軍機隨時待命，每天可提供6架次協助疏運，讓金門鄉親可以順利回家過年。

陳玉珍強調，春運重點時刻，他與服務團隊也會在機場隨時待命，同時堅守到最後一刻，期望能協助到所有鄉親都能順順利利、開開心心，並且早一些時間往返金門過個好年。

首班軍機於下午3時許抵達金門機場，一位林姓乘客表示，很感謝陳立委與軍方等相關單位的協助，讓他可以儘快回到金門準備過年；軍機坐起來也滿舒服的、航程大約一個小時。由於機會難得，他也跟其他旅客一樣，紛紛拿起手機拍照留念。