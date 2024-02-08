農曆年前習近平通話普丁 新一年加強戰略協作反對外部勢力干涉內政

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在農曆新年即將到來之際，大陸國家主席習近平8日與俄羅斯總統普丁通電話。兩國元首除互致新春問候，在未來合作展望方面，習近平強調雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。普丁則表示，俄方堅定恪守一個中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞。

據新華社引述習近平表示，在歲末年初互致問候，總結雙邊關係發展成果、展望未來已成為中俄之間的良好傳統。今年是中俄建交75周年，面臨新發展機遇，中方願與俄方繼續秉持守望相助、世代友好的精神，攜手譜寫中俄關係新篇章。

習近平強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政；雙方要培育兩國合作新動能，維護產業鏈供應鏈穩定，並共同辦好中俄文化年，不斷拉緊兩國人民心靈紐帶。

習近平指出，雙方還要支持哈薩克辦好今年上海合作組織峰會，維護地區安全穩定和地區國家共同利益，且中方積極支持俄方擔任2024年金磚國家輪值主席國工作，願與俄方加強國際多邊協作，踐行真正的多邊主義，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

普丁表示，今年是俄中建交75周年，希望雙方共同辦好今年俄中文化年和系列人文交流活動，進一步夯實兩國人民友好基礎，也願與中方加強在上海合作組織等地區和國際多邊框架內的溝通協作，相互支持、維護多邊主義與各自正當利益。

兩國元首還就當前的國際和地區熱點問題深入交換意見，一致同意在新一年保持密切交往，就中俄關係和共同關心的戰略性問題深入交流。