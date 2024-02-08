習近平新春談話「堅決反台獨」 談經濟：風景這邊獨好

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中共中央、大陸國務院8日上午在北京的人民大會堂舉行2024年春節團拜會。大陸國家主席習近平發表談話稱，去年大陸的經濟放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。談及台灣時，習近平重申「堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」；對照去年則是，「堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」。

據新華社，習近平在講話中指出，一年來，大陸全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126兆元人民幣，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。

習近平續指，科技創新實現新突破，新質生產力加快形成。改革開放不斷深化，新一輪黨和國家機構改革基本完成。生態環境持續改善。國防和軍隊現代化邁出新的步伐。縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態。堅持人民至上，著力保障和改善民生，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。

習近平指出，今年要統籌高質量發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢。要進一步全面深化改革，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力。

談及港澳台時，習近平強調，「我們積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。

對比去年習近平的新春談話，當時表述為：「我們隆重慶祝香港回歸祖國25周年，香港、澳門繼續保持繁榮穩定。我們堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權。」