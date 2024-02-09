員工控70億營收卻沒年終 無印良品回應了

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台灣無印良品昨日疑似遭員工集體留言抗議沒年終，無印良品回應，2023年營業額表現良好，但有許多投資計畫，營收、淨利皆未達標，因此未發放春節前變動獎金，但4月、10月的季節固定獎金將照常發放，合計都會超過兩個月。

台灣無印良品官方IG帳號今天出現大量留言，疑似是員工集體透過社群媒體，控訴拿不到年終獎金；留言包括「不要營業額70億，然後不發年終給員工」、「只有無印，沒有年終」、「大肆宣傳台灣營收亮眼，請問有回饋給員工嗎」等等。

無印良品先前預估去年營收可達新台幣70億元，近年展店策略朝向開設逾500坪大店，包含在新店裕隆城和高雄大立百貨開出大店，全年業績將雙位數成長。

對於員工抗議沒有年終，無印良品稍早發出聲明指出，無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，整體獎金結構並非只有春節前的變動獎金；台灣無印良品是依據日本母公司的會計年度進行獎金結算，以4月及10月的季節獎金合計，基本上都有兩個月以上的發放。

無印良品說明，本次引起討論的獎金發放屬於變動獎金，變動獎金屬於營業利益達成獎金，會依照年度營收與淨利達成狀況計算而決定是否發放。

無印良品指出，雖然2023年的年度營業額表現良好，但同時也有對於未來市場績效的投資，例如成立自設電子商務平台、開發在地商品、大型旗艦店設立，以及調整薪資制度等內外部投資計畫，在營收、淨利皆未達成年度目標設定的狀況下，未發放春節前的變動獎金。

無印良品對中央社記者說明，這確實是近幾年來，首度沒有「年終」的情況，但強調4月與10月的季節固定獎金將照常發放。

無印良品表示，對於造成公司員工不滿情緒，台灣無印良品公司非常重視員工聲音，並感到很抱歉，將另行以公告方式清楚說明本次獎金未發放原因。