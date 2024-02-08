喜迎200萬入園幸運兒 斑比山丘祭出萬元黃金拉布金幣

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過年出遊去哪玩，今年不必再猶豫，宜蘭斑比山丘是踩點首選。超夯景點斑比山丘即將迎來200萬人次入園，園方特別提供萬元拉布金幣，要贈送幸運兒。同時年節期間推出開運刮刮樂、萬元現金、知名餐廳餐券等好禮，要讓遊客好康拿不完、盡享美味饗宴。

入園200萬人次 萬元金幣大放送

自開園以來，斑比山丘一直以友善動物、好拍好玩的魅力吸引眾多遊客，不僅是許多人心中的可愛勝地，更成為宜蘭必訪指標景點。入園人數即將衝破200萬人次，園方特地打造價值16,888元的黃金拉布金幣，要贈送第200萬入園幸運遊客，不僅造型可愛更別具紀念意義。

開運一條龍 春節Chill嗨番

歡慶龍年到來，斑比山丘以「舞龍舞丘」為主題，在大年初一至初三推出限定活動，要陪遊客度過最Chill的新年！除了一連三日天天送萬元現金，初一當天還有園區明星「拉布」發送開運刮刮樂，獎項包括6,666元、1,688元現金紅包、全年入園通行券、美美子飲品折價券、超Ｑ選物周邊等豐富好禮，總價值高達10萬元，為大人、小孩留下歡樂驚喜的新年回憶。

圍爐來斑比 有機會抽餐券

過年除了開運拿好禮，當然也少不了開飯吃好料！園區內設置新年限定拍照區，以新年餐桌為主題，邀請民眾與斑比吉祥物好朋友一起圍爐，除此之外，遊客還能參加線上運勢測驗，就能抽焼肉スマイル（燒肉Smile）、築間等知名餐廳餐券，為團圓餐桌加菜，在美好佳節裡享幸福也享口福！

春節限定 美美子霜淇淋吃出美肌

放假卯起來狂打牌追劇，接連熬夜導致滿臉憔悴沒氣色？美美子於新春期間，推出限定口味「 Nisoro X 美美子膠原蛋白海鹽太妃糖脆片霜淇淋」，以澳洲有機燕麥片製成的脆片，天然食材低卡無負擔，且含有膠原蛋白，讓您品嘗香香脆脆也能保持美麗風采。詳情可查詢：https://www.bambiland.com.tw/