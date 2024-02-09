龍年吃拉亞 把iPhone15刮出來

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農曆新春腳步將近，早午餐品牌「拉亞漢堡」為你準備了豐富多項春節優惠，推出新春好運「過年限定刮刮樂」吃拉亞把iPhone15刮出來活動，2/6～3/10期間到拉亞漢堡全台門市消費，LAYA NOW APP 會員獨享，單筆消費滿 $200，且使用線上支付，即可獲得龍年好運氣數位刮刮卡乙張，除了消費滿額外，還可加碼憑會員點數8點，再次兌換刮刮卡乙張，中獎率百分百試試新年好手氣！

新春好運，就從拉亞吃早餐，刮出 iPhone 開始！

拉亞漢堡讓您的早晨更精彩！除了推出壽喜燒牛肉、日式經典濃咖哩等兩大新品外，LAYA NOW 會員獨享加碼優惠，除了上述滿額的刮刮卡外，只需憑會員點數8點，即可再兌換一張數位刮刮卡！點越多，刮越多，中獎機會多更多！

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春節期間透過拉亞漢堡門市、LAYA NOW APP 與 Ubereats 購買限定春聯紅包套餐即可獲得間諜家家酒超可愛春聯及紅包袋，在 LAYA NOW APP 還可選擇升級套餐與加購方式購買春聯紅包組，數量有限，售完為止！

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龍年吃拉亞 把iPhone15 刮出來

活動時間：2024/2/6 (二) 至 2024/3/10 (日)

活動規則：登入 LAYA NOW APP 單筆消費滿$200(含以上)，且使用線上支付，即可立即刮龍年好運氣數位刮刮卡乙張，刮刮卡恕不累計贈送。

活動獎項：iPhone15、飲品買1送1、滿額折20、折10、指定小點、套餐等優惠好禮

※活動詳情請見◎拉亞漢堡官方網站公告或拉亞漢堡全台各門市