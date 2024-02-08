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日本每年有300人因年糕窒息身亡 這2類人格外留意

  • 中時即時 林宛彤

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NHK於2023年底發布日本全國調查顯示，近年因食用年糕導致窒息事故的案例呈上升趨勢，令人擔憂。專家指出，老年人及有窒息高風險人群應格外留意，細心檢查飲食習慣及咀嚼吞嚥能力。節慶氛圍中，仍應警惕潛在安全隱患。

根據厚生勞動省調查數據，2018至2019年兩年間，便有661名65歲以上老年人因食用年糕而窒息身亡，其中80至84歲占比最高，為168人。就時間而言，約有20％案例發生於初一至初三。此外，類似意外也常見於14歲以下兒童，再度凸顯居家安全的普遍性。

對此，消防部門提醒民眾，一旦發現有人被食物噎住，應立即採取急救措施，包括拍打背部或進行心臟按摩等，並及時報警求助。同時，應提前學習相關急救知識，以應對突發情況。

日本齒科大學多摩口腔復健診所主任菊谷武表示，老年人和兒童的咀嚼吞嚥能力較弱，因此常被年糕一類的食品引發吞嚥困難。若咀嚼力較弱，食物可能不經過咀嚼直接到達喉嚨；若吞嚥力較弱，食物可能阻塞呼吸道導致窒息。

菊谷分析，針對窒息事故，僅聚焦於食品本身是錯誤的，應該先掌握個人飲食習慣，採取相應預防措施。專家建議食用麻糬等食品時，應先將其切成小塊，建議在飲用茶水後再進食，且應該細嚼慢嚥，避免將食物整塊塞入口中。

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