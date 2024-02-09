離婚、失業及重大疾病 常見的成年創傷

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個人的創傷經歷不只有童年才會出現。成人有很多創傷幾乎都與地位比較有關。例如：職場過分強調政爭，營造了一種容易衍生騷擾和霸凌的環境。你可能認為自己早已習慣這樣的工作氛圍，但長期受到濫權者欺凌幾乎必然帶來創傷。如果你感覺不到創傷的影響，可能是你將自己與這些情緒隔絕了開來。當動物與對手一同被關在小籠子裡，雙方產生地位比較衝突，失敗的一方會變得非常緊張和沮喪，這種情況不足為奇。如果你逃不過或克服不了別人對你濫用權力，你也會遭受跟上述動物一樣的影響。

年齡、創傷發生的多寡或重複的次數，以及外援的程度等等，都是壓力事件演變為創傷的關鍵因素，並且同時適用兒童和成人。對成人來說，年齡不如稚嫩程度（level of innocence）來得重要。如果你的童年充滿了愛，並且幾乎不曾遭遇濫權的地位比較，那麼你可能成年後才會在職場或人際關係中初次經歷權力濫用，而一向活在溫室的你，將會受到更嚴重的影響。

同時遭受多種創傷或同一創傷多次重複，同樣會加強創傷的影響力。因為成人的生活比童年時期更複雜，現在的創傷可能會產生特別大的連鎖反應。例如，當一段長期關係因死亡或離婚而結束時，悲傷會導致沮喪，其他人無法理解你為什麼「想不通」。悲傷還可能造成工作表現不佳，導致你覺得自己非常不專業。悲傷甚至可能導致失業和財務危機，你會因為不能好好生活而感到羞愧。

有沒有社會支持（social support）通常決定了事件的創傷程度。如果你得到支持，災難可以幫助你了解他人對你的關心程度。但是，你也有可能在最需要時得不到社會支持，尤其是當你長期處於危機中。被社會遺棄可能會比最初的創傷更痛苦，讓你感到更深的沮喪和羞愧，還會對未來感到恐懼。

【常見的成年創傷】

●被好友或愛人背叛；

●最親近的人搬到很遠的地方去；

●約會或找工作時屢遭拒絕；

●離婚；

●罹患重大或慢性疾病；

●失業或被解僱；

●由於房子被法拍、不得不搬家或搬進安養中心，而被迫離開家園；

●破產或深陷債務多年；

●遭受嚴重的職業或個人失敗，或是名譽受損；

●被診斷出重大疾病；

●持續遭到父母或兄弟姊妹嘲笑或排斥；

●有毒癮，或所愛的人染上毒癮；

●受到言語、肢體或性方面的騷擾；

●所愛之人生重病或死亡。

【罕見但更嚴重的成年創傷】

● 淪為政治犯或恐怖主義受害者；

● 在戰區生活；

● 自己或所愛之人淪為重大犯罪的受害者；

● 目睹他人死亡或自己瀕臨死亡；

● 被捕或入獄；

● 在重大訴訟中列為被告；

● 成為公眾八卦或誹謗的對象，聲譽可能受到永久損害；

● 毀容或殘疾；

● 造成自己或他人遭受意外事故、火災或其他災難；

● 因他人的錯誤而受到嚴重傷害。