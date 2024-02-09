幫助壓力大的朋友 避免陳腔濫調及一直問問題

有時，透過平衡的對話可以最大程度強化情感連結，例如我在前文提到的詼諧對話或互表心聲。然而，偶爾也會有一方滿足另一方情感需求的時候。當你是希望滿足對方需求的那一位時，強化情感連結的最佳方式是為這些情緒挪出空間，做法是保持回應並切入傾聽模式。你在第五章學會同調，當時你在積極想像中幫助了自我的純真層面。現在，你可以運用相同的治療效果，為另一個人同調。同調意味著完全理解對方的感受處於何種狀態，有時甚至可以與他處於相同狀態。換句話說，這是最親密形式的同理心。

你和朋友碰面，他滿臉苦惱，並告訴你他父母三十年的婚姻要走到盡頭了。你的第一個直覺可能是問：「你怎麼發現的？他們說了什麼？是離婚還是只是分居？」你甚至可以問：「你有什麼感覺？」但對於某些人來說，直接詢問感受可能會讓人不舒服。你只須傾聽和同調—感受對方的情緒，或試著這麼做—十之八九可以帶來更深入的對話。

幫助壓力大的朋友，方法就像是心理治療。雖然你確實在學習專業治療師的技能，但你與專業治療師最大的差別，就在於這並不是你的義務。事實上，在不樂意時勉強自己同調，只會削弱情感連結。你也沒有必要在這方面出類拔萃，給予真誠的關懷才是最重要的，你的情感連結本能會做到這一點。

同調的必要措施與禁忌

●嘗試分享心情。「是啊，聽到你說他們分手了，我也很難過。」

●陳述口頭或非口頭表達的情緒，來反映對方的感受：「我可以看出這對你來說是很大的損失。」

●不忘以非語言方式展現你的重視和同調。身體前傾，看著對方。如果對方正在說重要的話，請停止手邊其他事情。如果對方難過，讓你的身體和語氣表達一樣的悲傷，想哭就哭吧；

●用比喻來表明你的理解：「你覺得自己活像個孤兒？」比喻通常是用語言表達感受的最佳方式；

●如果你搞錯方向，要大方承認並改正。朋友可能會回答：「不，不是孤兒，更像是我已經死了。」即使他的說法聽起來不準確，當他朝著新方向前進，你還是要陪著他。這表明你想幫他釐清內心的感受，而不是直接告訴他這些感受是什麼或應該是什麼；

●不要試圖說服朋友擺脫那些感受。不要說這種話：「你不應該內疚。」

●不要搬出自己的經歷。不要這樣說：「我父母離婚時，我真的很生氣。」

●稍等片刻，再做出其他情緒反應。一開始先這樣評論：「你今後要被迫和他們分開，我感覺得出來你有多擔心。」就連「很遺憾聽到這個消息」之類的話都要暫緩，誰都知道你當然會感到遺憾；

●先全盤了解情況並確認朋友會喜歡你的意見，再提出建議；

●不要用理性分析。不要說：「沒錯，父母離婚會對一個人的生活產生重大影響。」

●避免陳腔濫調，例如「時間可以治癒所有傷口」，或籠統的說法，例如「人生本來就充滿艱辛」；

●不要一直問問題。問題可能會分散注意力，或暗示對方應該有什麼感受。只有在遺漏了某個重要訊息，導致你聽不懂時才提出問題。與其問對方有什麼感受，不如以同調和反映為回饋。

同調需要你將全副精神都用來關注朋友，這樣他才會知道你在乎他。你願意傾聽他有什麼感受，無論它們藏在他的描述中多麼深的地方。你聽到他說：「對，父母昨晚說了離婚的事。他們帶我出去吃飯。我的意思是，我以為他們關係很好。是不是有什麼我不知道的？我簡直不敢相信。也許我應該常打電話回家，也應該帶他們來這裡。兩個人輪流來，你懂嗎？這樣就會知道他們的情況。」

你聽得出他震驚又內疚，就像你自己的情緒。經過一番同調後，你把它說出來，不僅僅是他的想法，也準確反映他的感受。（請按照前面文字框裡列出的必要措施和禁忌去做）例如，你可能會說：「這件事真的讓你天旋地轉，對啊，當然啦，你會希望找辦法阻止它。」同調的效果是讓朋友更加了解他的感受，這樣就能發揮強力療效。他也會察覺到你的接納，不至於從地位比較的角度看待你的意見，也不會為自己的感受而羞愧。

朋友回應：「沒錯，天旋地轉，還很內疚。我只是希望他們一起過日子，希望我家和我離開時一樣。」他繼續吐露心聲，意識到他正在為永遠消失的過去而悲傷，並且明白父母可能有不同的想法，他終究只能接受。