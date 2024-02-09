年輕人也可能會膝蓋痛，越年輕越要珍惜膝蓋！

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膝蓋痛以往都被認定為是40 歲以上才會出現的症狀，但近年來20 ∼ 30 歲族群的膝蓋疼痛病患也在增加中。最大的原因當然是運動。通常膝蓋會受傷，如同大家認為的，「肥胖」確實是一個很重要的因素，但是在20 ∼ 30 歲的年齡，比起因肥胖而導致膝蓋痛，更常見的是為了減重而勉強做運動才導致膝蓋疼痛。

不可否認，如果想要常保年輕並健康地生活，運動是非常重要的，但問題是運動得過多時反而會出現問題，因為人們堅信運動得越多，就會越健康，也就開始對「運動」成癮。

根據在英國的研究顯示，跑步後體內有一種叫做「內源性大麻（Endocannabinoid）」的物質增加了30%。「Cannabis」指的是大麻，內源性大麻素與體內大麻的成分相似。

就像適量飲酒也沒什麼問題，但過度飲酒身體會垮掉一樣，運動也會導致相同的情況。如果每天狂喝酒，年輕時就會出現脂肪肝和胃潰瘍；如果每天過度運動，就會導致軟骨破裂和肌腱損傷。

事實上，過度運動可能比酗酒還要更危險，因為酗酒造成損傷的胃黏膜會再生，但運動導致受傷的軟骨不會再生。

膝蓋不好的年輕病患增加還有一個原因，就是穿高跟鞋。

到醫院就診的30、40 歲病患中，大部分女性的共同特徵之一就是在20 多歲的時候穿著10 公分的高跟鞋，甚至跑來跑去也什麼事都沒有，但現在卻連5 公分高的皮鞋都不太能穿。

這是因為人類的膝蓋還沒有進化到能夠承受抬起腳後跟只用腳趾支撐全身體重的高跟鞋，穿上高跟鞋的時候，首先腳踝會變得很不穩定，肌肉也會變得非常緊張，因此走路就會變得不穩，此時的膝蓋也會受到過度的壓力，並且對韌帶和關節軟骨造成壓迫，除此之外，腳趾、脊椎還有可能因此變形。

但是大家很少會將膝蓋痛與穿高跟鞋聯想在一起，直到突然有一天膝蓋痛起來，變得很難穿上高跟鞋時才會知道。

這種情況和揮霍無度地把信用卡刷到額度全滿差不多，因此重點應該是在到達極限之前好好照護膝蓋才對。