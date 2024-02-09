人人有錢，生活就會更幸福嗎？經濟學教你這樣看所得平衡

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東大學霸也是日本人氣YouTuber「Mugitaro」，把國家濃縮成100人島嶼，用七大篇島嶼故事情境劇，來譬喻世界經濟的運作原理，讓複雜的經濟學理論一讀就懂。以下摘自新書《如果國家是100人島～東大生讓『經濟學』變好玩的秒懂筆記》。

假設現在100人島上，每位島民都擁有1萬元，而政府代表會議中一名代表提議：

「請貨幣印刷廠印100億元，發給每人1億元

「這樣大家都會變有錢，肯定也會更幸福吧？」

所有代表都贊成這項提議，於是貨幣印刷廠印刷了100億元發給大家。同時，政府調整了徵稅規則：「每年稅金由1,000元調升為1,000萬元」。

結果，大家的生活並沒有變得更好。

因為除了大家錢包裡的紙鈔數量變多以外，島上的蘋果數量、車輛數量、技術水準等，其他一切都沒有改變。因此，蘋果（商品）的價格會從100元變成100萬元，也就是說，政府在制定政策時，應該先思考「該如何促進『島嶼文明發展』和『島嶼和平』？」

而不是思考「該如何讓島民擁有更多錢？」舉例來說，地瓜是島民相當重要的食物，國家為了發展生產技術（來種出更多好吃又便宜的地瓜），可以發放補助款給種地瓜的農夫、增加種地瓜的農民人數、設立專門研究新地瓜品種的單位、或者限制國外進口的地瓜數量等。此外，如果出現收入不平等的情況，而國家放任不管，社會的金錢分配平衡一定會崩潰。

因為基本上，富人會越來越有錢；而貧窮的人則會越來越窮。因此，政府要盡可能維持所得的平衡。國家如果想要促進文明發展，最好要保持適度的社會競爭。假使島民的所得極度不均，大家就無法好好競爭。舉例來說，有位島民擁有很厲害的電腦設計點子，卻因為過於貧窮、連活下去都很困難，因此根本沒有時間打造新的電腦；又或是他被相當有錢的電腦公司老闆老虎拚命阻礙，導致他遲遲無法做出那台很厲害的電腦。所以，政府制定政策時，必須不斷思考：

「該如何達成『島嶼文明發展』和『促進島嶼和平』？」

「該如何維持島民的所得平衡？」