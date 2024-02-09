穆椿松｜2024房地產的大趨勢

時間過得很快，2024已悄悄地進入我們的生活之中，不少年輕朋友都問穆老師2024年房市會漲？還是跌？是購屋的好時機嗎？也有不少年輕的建商也來問穆老師2024大選之後，政府對房地產市場會不會比較開放？我想這兩個問題都是大哉問！不容易一次講清楚，我們稍微從兩個面向來談談2024房地產的大趨勢。

首先，我們從供給面來看，建商在2023年受到央行大力的整頓，有四次的選擇性信用管制，對於建商的購地資金有很大的限制，從購地貸款七成~七成五下降為五成，且保留一成在開工時候再行支付，土地融資只能貸款四成，也就是原來自備款三成，現在變成自備款要六成，因此，建商對於購地資金的壓力還是非常的大！況且還有十八個月內必須要開工，如果未開工得申請展延一次，如還未開工則會加收利息，或者收回局部的資金，對建商而言是很大的壓力！

2024年建商的環境，也就是建商買地的自備款要提高到六成，這種現象恐怕短期內不會改變，因此，建商對於購得土地的開發要非常的謹慎，而且必須努力地促使成功，否則的話，對未來的經營會比較吃力，對建案的產品必須詳加研究來符合市場的需求，另外，對於售價的堅持會比較高，因為太便宜賣完，再去找地不是很容易，所以，對於手上的個案會比較珍惜，也希望能夠取得比較好的利潤，因為成本增加了，這是對建商的壓力而言。

對購屋者而言，經過了2022~2023年房地產大漲一段後，房價回得去嗎？我想基本上不容易，上漲重要的原因有二，第一土地的價格節節上升，是房價上漲的第一個問題，第二造價的上升跟2019年底相比漲了約八成，現在的造價跟以往來比幾乎快要漲一倍，因此，房價不得不漲，這個現象在材料面或許目前趨於緩和，但是，工資面上漲的狀況恐怕回不去!尤其水電工、模板工、泥作工比較高技術的工人年紀只會越來越大，新血注入的速度遠遠不及工人成長的狀況，加上物價波動也使得工資不可能再調降。

另外，談起歐盟要開始課徵「碳稅」以及直接影響到材料的「碳費」，都會讓造價、原物料成本增加，可能會再上漲約15%，從這個角度來看對購屋者而言，要等待房價下跌的機會似乎不是非常的明智，也勸年輕人有購屋需求者可以找到適當的產品，量力而為！