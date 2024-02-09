剪刀收好！除夕10禁忌 犯了恐衰一整年

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【中時新聞網 鄭玉如】除夕是農曆12月最後一天晚上，也稱為除夜、歲除，是去除舊歲的夜晚，除了發紅包、圍爐等習俗，還有一些事宜要注意。清水孟國際塔羅小孟老師分享除夕10禁忌，例如別拿剪刀，容易把財運剪掉，或是太早睡覺，守歲替長輩添壽，也能為自己帶來好運。雖然禁忌會隨信仰和時間改變，但過年時還是多注意，心裡也會較舒坦。

1、忌打碎物品

代表破運、破財，民眾拿易碎物時要多加注意。

2、忌拿剪刀

代表剪掉財運。

3、忌倒污水、倒垃圾

古代不像現代會集中處理垃圾，有可能出現隨意丟棄的行為，據說亂倒垃圾和汙水，可能會噴濺到路過的神，進而使人倒楣。

4、忌說髒話

代表脾氣不好，會倒楣一整年。

5、忌過早睡覺

除夕有守歲習俗，年輕人別太早睡，替長輩添壽，也能為自己迎好運。

6、忌開箱櫃

傳說天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7、長年菜不可咬斷

除夕圍爐必備長年菜，象徵長命百歲，民眾食用時不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8、吃魚留頭和尾巴

圍爐菜色必定準備魚，民眾吃魚時需留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9、不可「濕」過年

入夜前必須洗好澡，衣服也要洗好、晾乾。

10、忌晾曬衣物

除夕晾曬衣物恐招來厄運，不過這項習俗在馬來西亞較盛行，台灣通常忌農曆七月曬衣物。