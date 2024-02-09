AI伺服器高飛 CCL可望受惠！分析師看好這3檔

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AI Server還在持續發酵中，檢視相關產業，組裝廠、散熱廠、機殼廠…等，皆備受關注，筆者反而想找尋相對不受矚目的AI相關產業，因此本期聚焦在銅箔基板(CCL)，雖然近期較少人關注，卻是AI Server的關鍵材料，銅箔基板三雄擁有多年累積的技術優勢，有機會受惠AI Server高飛時。

根據資策會預估，2024年全球AI伺服器出貨量為194.2萬台，到2027年可望達到320.6萬台，2022至2027年的年複合成長率估達24.7%，主要受惠大小型的語言模型，且不論政府或CSP都大力布局AI算力。

奠基於AI Server持續成長的背景下，可望帶動CCL需求量，根據集邦科技預估，隨著輝達AI伺服器出貨量成長，帶動PCB需求增加，2024年預估年增可望達到64%。身為PCB中游的CCL自然也一併推升需求。此外，AI Server也需要更高規格CCL，單價若提高，則可望帶動各廠毛利與營收。

另外，值得注意的是，台灣近期有一波PCB產業的東南亞投資潮，探究背後的原因，恐怕與中美貿易戰、泰國政府獎勵投資…等有關，許多大廠紛紛將工廠設置於東南亞，如台燿(6274)、聯茂(6213)、臻鼎-KY(4958)布局泰國，台光電(2383)布局馬來西亞等。

以下觀察銅箔基板三雄近期營運表現：

台光電去年營收創高 持續深耕AI Server

全球最大無鹵素基板供應商台光電(2383)2023年一至十二月累計營收為412.95億元，年增6.78%。從單月營收來看，公司在七月以後，皆為年增格局，甚至於十二月營收達到年月雙增，年增率高達約六成。公司為全球AI伺服器OAM/UBB CCL龍頭，而HDI細線路技術布局5G手機，皆可望推升未來營運動能。

台光電2023年第四季前，月產能約每月450萬張。展望2024年，近期布局的全球生產基地備受矚目，包括2020年布局之美國加州廠，以及預計2025年第一季可開始生產的馬來西亞檳城廠。

聯茂跟上AI題材 力拼高階電子材料

銅箔基板廠聯茂(6213)2023年一至十二月累計營收為250.83億元，年減13.88%。前三季EPS為0.96元，相比2022年同期的4.01元。

公司2023年前三季營收依地區來看，分布以亞洲地區為主，歐洲為次要。再以產品別來看，以銅箔基板為主，占比約七成左右。雖然從財務數據上看，營收些微放緩，但公司致力布局高階電子材料及車用電子，並積極進行產品組合優化。

展望未來，AI CPU、GPU等題材持續發酵，帶動CCL需求，有望推升拉貨動能，目前市場持續供不應求，公司看好AI板高階材料今年出貨量有望成長。

銅箔基板廠台燿(6274)2023年一至十二月累計營收為160.02億元，年減13.37%。前三季EPS為1.6元，相比2022年同期的3.61元，營收些微放緩。公司的先進基礎材料，可應用於手機板、伺服器、汽車板、通訊板…等。

公司2023年第三季營收依技術別，分別為HSD-L(HSD-Low Loss，高速－低損耗)佔約55%、HSD-NL(HSD-Non Low Loss，高速－非低損耗)佔約29%...等。低耗損的高速產品(HSD-L)僅用約五年左右，營收占比就超越五成。展望未來，公司近期於泰國布局，預計生產時間為2025年，加上AI浪潮推升需求，後市可望不看淡。

CCL潛力不僅AI 車用需求展商機

銅箔基板三雄雖然部分廠商營運放緩，但是未來若能跟上AI浪潮，可持續關注。而除了AI之外，車用也是一大商機，電動車車用PCB比起傳統燃油車需求高上許多，如聯茂(6213)等已積極布局自動駕駛、車聯網等，投資人可一併觀察與參考。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／張仲華