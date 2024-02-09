兔年飆股盤點｜奇鋐創天價 金龍年雙成長引擎火熱

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散熱大廠奇鋐（3017）挾其AI伺服器需求大爆發，該股2月5日收盤價來到485.5元，創下歷史新天價，統計兔年全年漲幅高達3.47倍，擠身兔年台股飆股之列。法人表示，因AI伺服器需求長期趨勢確立，看好奇鋐3D VC散熱模組及水冷未來展望，因此維持奇鋐「買進」評等，目標價調升至600元。

奇鋐公布今年1月合併營收56.75億元，較上（12）月成長1%，與去年同期相比年增101.9%。

目前奇鋐正在為CSP客戶提供伺服器3D VC產品，越南廠正在擴增產能，預估今年第二季開始可以月增20到25萬台。伺服器的3D VC產品每套價值數百美元，但是液冷產品價值數千美元，奇鋐已經為CSP客戶提供液冷解決方案，預估2025年會有更多貢獻。

華冠投顧分析師賴昇楷表示，用於輝達（NVIDIA）H100GPU與ASIC伺服器的3D VC模組將放量，通用型伺服器新平台加速滲透同步提升3D VC需求，加上PC市場回溫，AI PC散熱模組單價&毛利優於電競規格，雙成長引擎將推升奇鋐今年業績再寫新高。

法人表示，因AI伺服器需求長期趨勢確立，奇鋐為伺服器3D VC散熱模組、AI風扇及水冷Cold Plate供應商之一，看好奇鋐3D VC散熱模組及水冷未來展望，在晶片TDP熱功耗持續成長趨勢下，高階散熱需求將持續提升，且考慮奇鋐打入美系CSP業者水冷供應鏈，確保明年業績成長無虞，因此維持奇鋐「買進」評等，目標價調升至600元。