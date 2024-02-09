台南古蹟行春 好運龍來

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【中國時報 曹婷婷】來台南走春、開運看古蹟！2月10日至14日（初一至初五）春節期間，台南市政府文化局特別在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點，規畫「2024台南古蹟行春」一系列精采活動，邀您闔家一起來台南，好運龍來慶好年！

文化局長謝仕淵表示，春節期間推出古蹟賀歲雜耍特技演出，邀日本與泰國夫妻雙人組「ANNUTS」、泰國「TALENTSHOW」及台灣「神火俠侶」等多組國內外達人，在各大古蹟區輪番表演，還有大小朋友最喜歡的喜劇互動。各景點也安排免費「古蹟新春導覽」，除觀賞動態表演，也能增進對文化歷史的認識。

為讓大家提前感受過年氣氛，農曆年前，文化局以台南400意象及傳統年節裝飾，妝點赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等各大古蹟景點；另也推出「大吉大利新年禮」限量春聯購全票入園贈送，活動主視覺取自赤崁樓海神廟梁柱上金鉑龍飾，祝大家好運龍來。

應景過年，億載金城安排「挽雕弓 飛龍騰金城─春節傳統射箭」，透過弓箭祈福破魔之力，讓大家整年萬事亨通、百發百中；延平郡王祠推出「幾度春風深醞釀─延平郡王祠新春水仙花展」，免費指導民眾水仙花雕刻技藝；吳園則有「龍愛台南─2024吳園新年祭」，結合市集、詩人吟詩、台灣茶茶席品茗、療癒系桌花植物等體驗工作坊。

安平古堡初二、初三「樂滿古堡賀新春」，由台南愛樂管絃樂團帶來台灣民謠、春節喜慶曲目，園區外還有「鯤島市街大員行─安平街區及AR導覽」，走讀著重「大員市鎮」完整解說，搭配19世紀中期後洋行歷史與建築，構築精彩的鯤島市街大員旅程及AR科技體驗熱蘭遮堡一次滿足，全程免費。

走春豈能少了伴手禮？迎台南400，文化局與在地企業奇美食品強強聯手，推出「台南400典藏果酥禮盒」，以國立台灣歷史博物館典藏「大員熱蘭遮城與市鎮圖」為靈感，食材選用聞名全國的台南鳳梨及東山龍眼，美食、歷史與文化交疊出經典美味，讓您帶回專屬回憶！

過年求財必買「虎你好額 咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，構想來自台南祀典興濟宮虎爺，「虎爺」除有驅邪避煞神力外，被視為能「咬錢」的財神！超萌立體虎爺及雞腿組合，堪稱是最吸睛的伴手禮。

文化局更首度推出3組春節福袋組合，「台南400 龍來交陪組」、「台南400 文武雙全組」及「古蹟行春 龍好康限定福袋」，內容包含各式古蹟限定商品，限時優惠價在古蹟販賣部獨家販售，讓您新的一年神氣福至、好運連連。

委外古蹟景點春節活動同樣多元，十鼓文創園區、定情碼頭德陽艦園區等都有豐富年節活動，「2024台南古蹟行春」精彩內容及古蹟景點春節開放相關訊息可上文化局網站查詢。