3月Fed不太可能降息 鮑爾曝適當時機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指3月不太可能降息，但市場對各主要央行在今年內改變貨幣政策方向的想法不變。目前評估4月是關鍵時刻，預期歐洲央行（ECB）率先降息，日本央行（日銀）可能結束負利率政策。

Fed在1月底舉行今年首次貨幣政策會議，如外界預期連續四次維持基準利率在5.25％至5.5％區間。決策高層計劃3月更深入討論縮減資產負債表議題。Fed下次會議在3月19日到20日舉行。

鮑爾指今年某個時間將適合開始降息，但不認為3月有降息可能。其所指適當時機是要等到Fed對「通膨率持續邁向2％目標」更有信心為止。其說法被解讀為「鷹派放緩」，即Fed不再升息，但要給市場降息預期降溫。

前亞特蘭大聯邦銀行總裁洛克哈特（Dennis Lockhart）認為鮑爾言論表明Fed仍未準備降息。芝商所（CME）FedWatch工具顯示目前市場預期5月開始降息機率超過6成，首次降息幅度1碼，年底前基準利率調降至3.75％到4％區間。

高盛和ING預期Fed從5月開始降息。前者預期今年至少降息五次。後者認為美國通膨率5月後持續降溫，Fed年底前降息至4％。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）指Fed準備為6月開始降息鋪路。若經濟持續成長，9月和12月會再降息。Fed目前更關心通膨風險而不是經濟衰退。