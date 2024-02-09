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日銀1月會議如預期維持超寬鬆貨幣政策不變，認為持續達成2％通膨率目標可能性「逐步上升」。日銀維持短期利率負0.1％，繼續允許日本10年期公債殖利率曲線控制（YCC）波動上限在1％。日銀總裁植田和男認為經濟正符合日銀通膨預期方向走。

日銀另一焦點是3月勞資的薪酬談判，以更了解調薪幅度能否支撐消費支出增長。植田認為，這讓日銀在4月開會時有更充份資料為貨幣政策提供參考。

穆迪經濟師安葛立克（Stefan Angrick）預期，日銀在勞資陸續達成薪資談判成果後，就會在4月結束負利率政策。