地緣風險滿天飛 全球經濟成長放緩 這兩國恐衰退

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受貨幣緊縮政策、中美兩大經濟體的經濟成長轉疲拖累，2024年全球經濟成長恐進一步放緩。此外，全球主要國家大選陸續登場，加上俄烏戰事、以巴衝突與紅海危機等地緣政治風險加劇，也令新的一年經濟前景蒙塵。多數經濟學家預期，全球經濟2024年應可逃過衰退命運，但歐洲與英國恐面臨「經濟略微倒退」困境。

國際貨幣基金（IMF）在「世界經濟展望」最新報告預估，2024年全球經濟將成長2.9％，較2023年的3％成長率小幅放緩，並低於歷史（2000～2019年）平均值3.8％。經濟合作暨發展組織（OECD）則預測，2024年全球經濟估成長2.7％，略低於2023年成長率2.9％。

多數分析師會以「強韌」形容美國2023年經濟狀況，這顯現在這個全球最大經濟體即便面臨海內外各種挑戰（包括俄烏衝突未歇、以巴戰事延燒、紅海危機衝擊供應鏈與中國房地產風暴持續，國內則須因應通膨飆漲與區域銀行倒閉等危機），經濟依然比年初預期來得強勁。

美國2023年經濟表現優於預期，並未出現多數經濟學家預估的衰退情況，這也讓許多人對於2024年經濟前景轉趨樂觀。原因是緊俏的就業市場、消費者與企業支出展現韌性，可望對於經濟帶來一定支撐。

各家機構對於美國2024年經濟成長預測不一，包括路透訪調預估的1.2％與美國經濟諮商理事會預測的0.8％，唯一共識是2024年經濟將從2023年的逾2％放緩。

OECD預估，美國2024年經濟估成長1.5％，較2023年的2.4％成長率放緩。IMF也預估，美國2024年經濟成長率為1.5％，雖低於2023年的成長2.1％，但美國在已開發國家中表現仍將名列前茅。

歐洲方面，德意志銀行預測，歐元區2024年經濟恐陷入停滯，GDP成長率僅0.2％，原因除了貨幣緊縮政策影響外，另一因素是受到歐洲經濟火車頭德國經濟疲弱拖累。德意志銀行首席經濟學家沃爾（Mark Wall）表示：「歐洲2023年下半年處於輕微衰退，這股頹勢看起來將延續到2024年中。」

部分經濟學家認為，歐元區2024年經濟「迅速反彈」的可能性渺茫，原因是激進升息的滯後效果將逐漸顯現。荷商安智銀行（ING）同樣預估，歐元區2024年經濟成長可能僅有0.2％。

摩根士丹利預測，歐元區2024年經濟估成長0.5％，反映能源供應震盪的持續衝擊，特別是德國。在通膨下滑與就業市場復甦後，歐元區2025年經濟成長率估升至1％。

至於日本，隨著貨幣政策逐步回歸正常，2024年經濟可望持續溫和擴張。高盛銀行經濟學家預估，日本2024年實質GDP成長率將達到1.5％，雖低於2023年的1.9％增幅，依然高於長期展望估值0.9％。

OECD預估，日本2024年經濟估從2023年的1.7％降至1％。IMF估計，日本2024年估成長1％，較2023年的增幅2％砍半。

日本經濟2024年可望小幅擴張，原因包括薪資增長、2024年夏季一次性減稅提振，且民間消費料將復甦。2024年商品出口將逐步成長，入境遊客消費歷經2023年爆炸成長之後將恢復至正常水平。