油價撲朔迷離 金價力戰高點

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國際油價在2023年出現寫下三年來首度下挫，雖產油國進一步減產試圖拉抬油價，仍難擋美國原油供應增加引發的跌勢。然而進入2024年，國際情勢詭譎多變，紅海危機與美國增產等多空因素交錯下，2024年油價表現更添不確定性。

相較之下，金價在新的一年前景明亮，受惠於美國聯準會（Fed）即將降息的預期心理，加上地緣政治風險與大選因素影響，有機會在新年度裡刷新歷史高點。

2023年布蘭特原油期貨價累跌10.3％，歸因於美國等非OPEC產油國產量大增，OPEC陣營減產對油價支撐也無濟於事，原先擔憂中東戰爭將使原油供應中斷，結果顯示市場多慮了，戰爭與減產只為油價帶來短期提振。

油市前景與全球地緣政治情況息息相關，近期國際間風雲詭譎，以巴衝突尚未緩解，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）以砲彈和無人機襲擊行經紅海船隻，海運公司暫停紅海航線，繞道至非洲南部的好望角，換言之將大幅提高燃料成本，帶動原油需求，為最近油市帶來利多。

另一方面，金價部分，國際金價2023年底前勢如破竹，突破每盎司2,100美元關卡，站上新高。由於美國Fed官員不斷釋出鴿派說法，市場對降息的預期急速升溫，帶動金價反彈強攻，原本分析師預料要到2024年才刷新高點，卻提前在2023年底就實現。

紐約黃金期貨去年12月1日躍升至每盎司2,089.7美元，寫下歷來最高收盤價，同年12月4日升抵每盎司2,152.3美元，創盤中歷史新高。

除Fed降息之外，以巴衝突、紅海襲擊等事件帶動避險需求，加上美元走弱、各國央行持續買進黃金，皆是支撐金價的主力。

隨著經濟疲軟、利率下降和央行強勁需求，2024年金價可能會維持目前的漲勢。但金市仍然存在變數，倘若美經濟過於強勢、以致於Fed降息時間一再延後，很可能使金價上攻無力。