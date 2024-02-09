美股、美債牛氣沖天 美元走勢看Fed

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美元2024展望

2023年大型科技股帶動美股強勁反彈，一掃2022年陰霾，專家預期美股多頭格局將延續至今年。美國聯準會（Fed）的貨幣政策將影響美元走向，美債則將迎來牛市。

美股方面，人工智慧（AI）狂潮激勵美股在2023年上半年急速拉高，但利率攀升和潛在經濟衰退憂慮令下半年回吐部分漲幅。隨著市場預期聯準會將在今年年中降息，華爾街普遍看好美股牛市將延續，美國科技巨擘股價可望再上層樓。美國銀行（BoA）、加拿大皇家銀行（RBC）和德意志銀行看好2024年美股後市，預期標普500指數至少站上5,000點大關。

另外，由蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達、亞馬遜、特斯拉和臉書母公司Meta組成的「科技七巨頭」，是美股2023年漲勢的主要推手。

高盛和瑞銀（UBS）在內的投行看好科技七雄2024年股價繼續強勁上揚，並推動標普500指數和那斯達克指數走高。

美元方面，聯準會啟動40年最激進升息循環，帶動美元在2023年衝上20年高點，隨著升息週期進入尾聲，美元也在年末回降。展望2024年，聯準會的貨幣政策、美國經濟與全球政經局勢，將是影響美元走勢的關鍵因素。

聯準會官員暗示今年至少降息75個基點，成為美元的潛在逆風，削弱美元資產吸引力。市場普遍預期今年中開始降息，令美元承受壓力，但美國經濟保持韌性，就業市場依然穩健，將能抑制美元跌勢。專家預期未來幾月美元跌幅有限，部分分析師甚至認為今年美元仍有上漲空間。

高盛研究預期2024年美元將繼續走強，主要理由是美國經濟強勁，預估2024年經濟可望擴張2.1％。高盛預期美國成長步伐將超越其他已開發國家，足以支撐外國投資人對美國資產和貨幣的興趣。

至於美債，聯準會的貨幣政策令去年美國指標10年期公債殖利率走勢高低起伏，2023年10月觸及5.02％的16年高點，年末又回到年初時的水準，收在3.88％。聯準會官員暗示今年至少降息三次，貨幣政策轉向將為美債迎來多頭格局。與債券價格呈反向關係的殖利率預料呈下降趨勢。

美國經濟保持韌性且勞動市場依舊穩健，市場對降息預期也由今年3月延至年中。路透調查顯示，美國指標10年期公債殖利率預計在6月底前降至3.93％，年底前再下滑至3.75％。對利率敏感的2年期美債殖利率預期在年中降至4％，年末進一步下降至3.5％。